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Kilolu polisler yandı: Ya zayıflarsınız ya da işinizi kaybedersiniz

11.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

Hindistan'da, polisler arasında yaşam tarzına bağlı hastalıkların artması üzerine Karnataka eyaletindeki bir emniyet biriminde polislere zayıflamaları, aksi takdirde işten atılacakları uyarısı yapıldı.

Kilolu polisler yandı: Ya zayıflarsınız ya da işinizi kaybedersiniz

Hindistan'da, polisler arasında yaşam tarzına bağlı hastalıkların artması üzerine Karnataka eyaletindeki bir emniyet biriminde polislere zayıflamaları, aksi takdirde işten atılacakları uyarısı yapıldı.

Eyalet Emniyet Müdürü Bhaskar Rao, teşkilatlarındaki obez personelin artışından kaygı duyduğunu söyledi.

Rao, bu kararı son 18 ay içerisinde 100'den fazla polisin, yaşam tarzına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine aldığını belirtti.

Rao, polislerin pirinç bazlı kızarmış ürün tükettiklerini, içki ve sigara içtiklerini, spor yapmadıklarını söyledi.

Polislere yaşam tarzları ve yeme alışkanlıklarını değiştirmeleri için yardım edilecek.

Bu birimdeki emniyet müdürlerinden, obez polisleri tespit etme ve onları kilo vermeleri için egzersiz rutinine sokmaları istendi.

Birim ayrıca, yoga, yüzme ve farklı spor dallarının sınıflarını açmaya başladı.

Uygulamanın hayata geçirileceği emniyet biriminde 14 bin personel görev yapıyor.

Bu polisler büyük etkinliklerin güvenliğini sağlıyor ve gösteri ve şiddet eylemlerinde olayları kontrol altına almaya çalışıyor.

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