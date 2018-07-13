HABER

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

Hindistan'da, tecavüze uğradığını öğrendikleri lise öğrencisi kıza, olayı başkalarına söylemek ile tehdit eden okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci 6 ay boyunca tecavüz etti.

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'ın doğusunda bulunan Bihae şehrinde 15 yaşındaki bir kız öğrenci, okul müdürü, iki öğretmen ve okulunda bulunan on altı öğrencinin tecavüzüne uğradı. 6 ay boyunca rutin olarak tecavüze uğrayan genç kız, Temmuz başında polise başvurarak tecavüzcüleri ihbar etti.

TECAVÜZÜ ÖĞRENENLER TECAVÜZ ETTİ

Olay soruşturan polis amiri Anuj Kumar, kızın okul dışında tecavüze uğradığını, bunu öğrenen öğretmen ve öğrencilerin kızı tecavüze uğradığını başkalarına söylemek ile tehdit ederek altı ay boyunca kıza tecavüz ettiklerini söyledi.

7 KİŞİ YAKALANDI, DİĞERLERİ ARANIYOR

Kızın olayı polise bildirmesinden sonra polis, okul müdürü, iki öğretmen ve dört öğrenciyi gözaltına alırken diğer tecavüzcülerin yakalanması içinse çalışma devam ediyor.

İDDİALARI REDDETTİLER

Gözaltına alınan sanıklar, haklarındaki iddialara reddedip genç kıza tecavüz etmediklerini iddia etti. Polis kaynakları ülkede her gün yaklaşık yüz tecavüz vakasının meydana geldiğini söyledi.

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Londra'da Trump'a balonlu protestoLondra'da Trump'a balonlu protesto
İtalya medyası: 'Türkiye üzerinden lüks teknelerle Avrupa'ya göçmen taşınıyor'İtalya medyası: 'Türkiye üzerinden lüks teknelerle Avrupa'ya göçmen taşınıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan tecavüz 15 yaşındaki kıza cehennemi yaşattı hindistan tecavüz

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
işte eğitim sistemin son hali .yazıklar olsun.akp istifa.
şu hindistan olaylerını haber yapmayın artık
Diğer Haberler
ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

FETÖ elebaşı Gülen iade mi ediliyor? ABD'den önemli açıklama

FETÖ elebaşı Gülen iade mi ediliyor? ABD'den önemli açıklama

Juncker sarhoş olduğu iddialarına açıklama getirdi

Juncker sarhoş olduğu iddialarına açıklama getirdi

Yine ihmal! Güvenlik tatbikatında binadan ittirilen genç kız öldü

Yine ihmal! Güvenlik tatbikatında binadan ittirilen genç kız öldü

Hamam böceğini elektrikli sandalyede idam eden heykeltıraş tutuklandı

Hamam böceğini elektrikli sandalyede idam eden heykeltıraş tutuklandı

Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi

Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.