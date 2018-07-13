Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'ın doğusunda bulunan Bihae şehrinde 15 yaşındaki bir kız öğrenci, okul müdürü, iki öğretmen ve okulunda bulunan on altı öğrencinin tecavüzüne uğradı. 6 ay boyunca rutin olarak tecavüze uğrayan genç kız, Temmuz başında polise başvurarak tecavüzcüleri ihbar etti.
Olay soruşturan polis amiri Anuj Kumar, kızın okul dışında tecavüze uğradığını, bunu öğrenen öğretmen ve öğrencilerin kızı tecavüze uğradığını başkalarına söylemek ile tehdit ederek altı ay boyunca kıza tecavüz ettiklerini söyledi.
Kızın olayı polise bildirmesinden sonra polis, okul müdürü, iki öğretmen ve dört öğrenciyi gözaltına alırken diğer tecavüzcülerin yakalanması içinse çalışma devam ediyor.
Gözaltına alınan sanıklar, haklarındaki iddialara reddedip genç kıza tecavüz etmediklerini iddia etti. Polis kaynakları ülkede her gün yaklaşık yüz tecavüz vakasının meydana geldiğini söyledi.
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