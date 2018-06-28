Hindistan'da uçak düştü! Ölenler var!

Olayda üç yolcu ve bir pilot hayatını kaybederken, uçağın düştüğü noktada bulunan bir kişi de hayatını kaybetti.

KING AIR C90 tipi uçak Sarvoday Nagar civarinda iniş sırasında düştü.

Yetkililer kuratrma ekiplerinin olay yerine ulaştığını belirtti.

Uçakta kaza sırasında kaç kişi olduğu belirtilmezken, kazanın şehir merkezine çok yakın bir yerde gerçekleşmesine rağmen olayın ucuz atlatıldığı belirtildi.

UY Havayolları'na ait olan uçağın 1995 Ağustos'undan bu yana aktif olarak hizmet verdiği belirtildi.





