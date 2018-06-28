HABER

Hindistan'da uçak düştü! Ölenler var!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

Dört kişiyi taşıyan küçük bir charter uçağı Mumbai yakınlarında düştü. Olayda beş kişi hayatını kaybetti!

Hindistan'da uçak düştü! Ölenler var!

Olayda üç yolcu ve bir pilot hayatını kaybederken, uçağın düştüğü noktada bulunan bir kişi de hayatını kaybetti.

KING AIR C90 tipi uçak Sarvoday Nagar civarinda iniş sırasında düştü.

Yetkililer kuratrma ekiplerinin olay yerine ulaştığını belirtti.

Mumbai-plane-crash-980818

Uçakta kaza sırasında kaç kişi olduğu belirtilmezken, kazanın şehir merkezine çok yakın bir yerde gerçekleşmesine rağmen olayın ucuz atlatıldığı belirtildi.

UY Havayolları'na ait olan uçağın 1995 Ağustos'undan bu yana aktif olarak hizmet verdiği belirtildi.

mumbai-plane-crash_625x300_1530175634206

PARTNER'Taşıdığı soyadı olmasaydı...''Taşıdığı soyadı olmasaydı...'
Brüksel zirvesi öncesi Seehofer'den iyimser sinyalBrüksel zirvesi öncesi Seehofer'den iyimser sinyal
Evli adam 18 yaşındaki kızı zorla sokak arasına çekip tecavüz ettiEvli adam 18 yaşındaki kızı zorla sokak arasına çekip tecavüz etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan uçak düştü

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuruyan gölün dibinden öyle bir şey çıktı ki! Uzaydan görülebiliyor!

Kuruyan gölün dibinden öyle bir şey çıktı ki! Uzaydan görülebiliyor!

Brüksel zirvesi öncesi Seehofer'den iyimser sinyal

Brüksel zirvesi öncesi Seehofer'den iyimser sinyal

Evli adam 18 yaşındaki kızı zorla sokak arasına çekip tecavüz etti

Evli adam 18 yaşındaki kızı zorla sokak arasına çekip tecavüz etti

Filistin'i ziyaret eden ilk Prens oldu

Filistin'i ziyaret eden ilk Prens oldu

İsrail ordusu duvar tamamlanmadan Gazze'ye operasyon istemiyor

İsrail ordusu duvar tamamlanmadan Gazze'ye operasyon istemiyor

Aldatırken yakaladığı lezbiyen eşini öldürdü

Aldatırken yakaladığı lezbiyen eşini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.