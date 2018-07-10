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Düğününde tokatlar havada uçuştu!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2018 16:23 | Son Güncelleme

Hindistan'da gerçekleşen bir düğün ilginç görüntülere sahne oldu.

Gelin ve damadın düğün sırasında boyları denk gelmeyince damadın sağdıçlarından biri damadı kucaklayıp kaldırdı.

Böylece damat elindeki çiçek tacını gelinin boynuna takabildi.

GELİN KONUĞU, KONUK EŞİNİ TOKATLADI

Ancak bu esnada konuklardan biri gelini de kucaklamaya kalktı. Bunun üzerine gelin bu 'densiz' konuğun suratına tokadı yapıştırdı.

Yediği tokadı sindiremeyen konuksa, kendini gelini kucaklama konusunda yüreklendiren eşine tokat attı.


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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Tokat düğün çiçek tacı

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