HABER

Havada panik! Tahtakuruları yolculara saldırdı!

27.07.2018 09:47 | Son Güncelleme

Hindistan Hava Yolları (Air India), geçen hafta New York-Mumbai seferi sırasında business sınıfında tahtakurularının ısırdığı yolcularından özür diledi.

Havada panik! Tahtakuruları yolculara saldırdı!

Air India, tahtakurusu istilasının sıcak havalardan kaynaklandığını açıkladı.

Şirket olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Air India'dan yapılan açıklamada, uçağın titiz bir şekilde ilaçlanacağı da belirtildi.

17 Temmuz'daki sefer sırasında tahtakuruları tarafından ısırılan yolcular, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmıştı.

Bu fotoğraflardan birinde bir yolcunun kolunun ısırıklarla kaplı olduğu görülüyor.

DijRErdW0AIXVkT

3 yıl önce de Mumbai-Londra seferini yapan başka bir Air India uçağı, yolcuların bir sıçan görüp paniğe kapılmaları sonrası İran üzerindeyken geri dönmüştü.

10 MİLYAR DOLAR BORCU VAR

Hindistan'ın en büyük uluslararası havayolu şirketi Air India, ciddi bir borç krizi içinde.

Şirketin 10 milyar dolar civarında borcu olduğu belirtiliyor.

2007'den beri kâr edemeyen ve pazar payı giderek küçülen şirket, uçuş iptalleri ve hizmet kalitesinin düşük bulunması nedeniyle iyi bir imaja da sahip değil.

Hindistan hükümetinin Haziran 2017'de özelleştirme kararı aldığı şirkete alıcı çıkmamıştı.

PARTNERBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyorBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor
Nutella’nın üreticisi ilanla tadımcı arıyorNutella’nın üreticisi ilanla tadımcı arıyor
Polonya'da yargı reformu protestolarıPolonya'da yargı reformu protestoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan havayolları Business Class yolcular tahtakurusu New York Mumbai

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu

Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Kuzey Kore ABD askerlerinin naaşlarını iade etti

Kuzey Kore ABD askerlerinin naaşlarını iade etti

Nutella’nın üreticisi ilanla tadımcı arıyor

Nutella’nın üreticisi ilanla tadımcı arıyor

Komşudaki yangın felaketinde kundaklama şüphesi

Komşudaki yangın felaketinde kundaklama şüphesi

'Türkiye'ye yönelik tehditlerden Pompeo'nun haberi yok' iddiası

'Türkiye'ye yönelik tehditlerden Pompeo'nun haberi yok' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.