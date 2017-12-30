HABER

Hindistan Japon çizgi filminin yasaklanmasını istiyor

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 10:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 30 Aralık (DHA) – Hindistan muhalefet partisi, hükümetin Japon çizgi filmi Doraemon Nobita'yı topluma olumsuz bir etkisi olduğu için tamamen yasaklamasını istedi.

Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Yasama Sorumlusu Dr Murad Rass, Cuma günü Punjab Meclisi'nde sunulan bir önerge ile bu talepte bulundu. Rass, Doraemon'un Pakistan'da bazı kablolu yayın operatörleri ve televizyon kanallarında yasaklanmış olmasına rağmen yayınlandığını iddia etti.

Çocukların çizgi film için kolay bir hedef olduğunu belirten Rass, "Bu çizgi filmler, çocukların eğitici ve fiziksel refahı üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.” dedi.

Rass, Hindistan'ın Kontrol Hattını (LOC) ihlal ettiğini ve Pakistan'a zarar vermek için her türlü çabayı gösterdiğini belirtti, "Bu animasyonlar ve çizgi filmler çocukları olumsuz etkiliyor” diye tekrarladı.

Yetkili makamların sessiz seyirci rolünü oynadıklarını söyleyen Rass, hükümetin bu programları yayınlayan kablolu yayın operatörlerine ve televizyon kanallarına karşı katı bir önlem almasını istedi. Express Tribune'a konuşurken, "Çocuklarımıza dini değerler ve geleneklerimize uygun çizgi filmler üretmeliyiz" dedi.

Rass ayrıca yetenekli gençlerin çocuklar için çizgi film üretmelerine daha fazla fırsat yaratılması gerektiğini belirtti ve "ülkede yetenekli insan kıtlığı yok” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

'FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şok iddia

'FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şok iddia

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!

En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Diğer Haberler
En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!

En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Tesettüre uymayana hapis yerine ‘eğitim’

Tesettüre uymayana hapis yerine ‘eğitim’

Ülkede darbe son anda önlendi!

Ülkede darbe son anda önlendi!

ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama

ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama

İsrail askerleri gazeteciyi böyle vurdu!

İsrail askerleri gazeteciyi böyle vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.