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Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

DÜNYA HABERLERİ | 23.12.2017 21:36 | Son Güncelleme 4 saat önce

Hindistan ve Pakistan ordularının Keşmir kontrol hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Hint askeri hayatını kaybetti. Bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir kontrol hattında iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016 sonundan bu yana sık sık yaşanıyor.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan çatışma Hindistan asker

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
3.DÜNYA SAVAŞI GELİYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR ALLAH KORUSUN İNŞALLAH
dünyanın en kalabalık ordusu.. ama boş tabi :)
Bu iki ülkenin çatışması sadece emperyalistlerin işine yarar, kazanan emperyalizm, kaybedense Hindistan ve Pakistan olur. İranla Irak 7 yıl savaştılar kim kazandı Batılı emperyalist ülkeler ve Yahudi İsrail.
amerika orayada el atar yakın zamanda
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