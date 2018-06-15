Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir anne ve 14 yaşındaki kızına tecavüz etmekle suçlanan dört kişi gözaltına alındı.

Bihar eyaletindeki Gaya kasabası yakınlarında çarşamba günü motosikletle köylerine dönen üç kişilik aile, bir grup silahlı kişi tarafından durduruldu.

BABAYI DÖVÜP AĞACA BAĞLADILAR

Saldırganlar motosikleti kullanan babayı dövüp bir ağaca bağladı. Anne ve 14 yaşındaki kız çocuğu ise toplu tecavüze uğradı. Olayın ardından dört şüpheli yakalandı, iki şüpheli ise halen aranıyor.

Hindistan'da kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırılar, bu suçlar için cezai yaptırımlar arttırıldığı halde yaşanmaya devam ediyor. Ülkede 2012 yılında üniversite öğrencisi bir kızın Yeni Delhi'de bir halk otobüsünde kalabalık bir grubun tecavüzüne uğrayarak hayatını kaybetmesi büyük infial uyandırmıştı. Hükümet tepkilerin ardından cinsel saldırı suçları için hapis cezasını 20 yıla çıkarmıştı.

Ancak geçen zaman içinde ülkede kamuoyu vicdanını derinden etkileyen, genç kızlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel saldırı vakalarıyla yüzleşmek zorunda kalındı. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki hükümet tepkiler üzerinde 12 yaşın altındaki kız çocuklarına tecavüz edenlere idam cezası getiren bir düzenlemeyi Meclis'ten geçirmişti. Ayrıca dikizcilik, takip ve fuhuşa aracılık gibi fiiller ağır ceza kapsamına alınmıştı.

