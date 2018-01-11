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Hindistan'da 2030'dan itibaren yalnız elektrikli araç satılacak  

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 7 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Hindistan hükümeti, 2030 yılından itibaren ülke genelinde yalnızca elektrikli otomobil satılması için harekete geçti.

Hindistan Enerji Bakanı Piyush Goyal, hükümetin elektrikli araç girişimini uygulamaya konulduktan sonra ilk iki veya üç yıl destekleyeceğini, sonrasında ise elektrikli araç üretiminin "para yardımı yerine talebe bağlı olarak" devam edeceğini söyledi.

Hindistan'ın 2030 yılında uygulamaya koyması beklenen yeni karar ülke genelinde çevrecileri sevindirirken petrol endüstrisi için endişe yaratıyor. Hükümetin yeni kararı ayrıca petrol ve dizel araçların kullanımını kaldırmasıyla her yıl 1.2 milyon kişinin ölümüne sebep olan hava kirliliğini önleme umudu veriyor.

Hindistan'ın gelişen ekonomisiyle her sene petrol kaynakları için 150 milyar dolar ödeyerek dünyanın üçüncü en büyük petrol ithalatçısı haline geldi. Elektrikli araçların petrol ve dizelle çalışan araçların yerini alması Hindistan'ın hava kirliliği için önemli bir adım olarak görülürken petrol talebinde büyük bir azalma olması bekleniyor. (Fotoğraflı)

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