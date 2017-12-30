Hindistan'da bir kent yeni yılda doğacak ilk kız çocuğunun eğitimini karşılayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Aralık (DHA) - Hindistan'da bir kentin valisi, yeni yılda doğacak olan ilk kız çocuğunun üniversiteye kadar eğitiminin karşılanacağını söyledi.

Hindistan'ın Bangalore kenti valisi R. Sampath Raj, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2018'de doğan ilk kız çocuğunun üniversiteye kadar eğitiminin karşılanacağını söyledi. Raj, yerel medyaya yaptığı açıklamasında, "Yeni yılın ilk günü kentte yer alan herhangi bir hastanede normal doğumla dünyaya gelen ilk kız çocuğunun eğitimini karşılayacağız. Bu uygulamayla kız çocuklarının bir yük olduğu algısını kaldırmaya çalışacağız" dedi.

Raj Bangalore altyapı kolu The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike'in (BBMP), yetkilisiyle ortak bir hesap açacağını ve hesaba konulan 500 bin rupinin getireceği faizin doğacak ilk kız çocuğun eğitimi için harcanacağını söyledi.

Kentteki bütün hastanelerin BBMP'ye bağlı olduğunu ve hizmet veren 32 hastaneden 26'sının doğum servisi bulunduğunu söyleyen Raj, "Sezaryen doğum herhangi bir zamanda yapılabildiği için yerel doktorlarla birlikte normal doğumun daha adil olduğuna karar verdik" dedi. (Fotoğraflı)