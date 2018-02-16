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Hindistan'da çeyiz için damat kılığına giren kadın tutuklandı

16.02.2018 12:30 | Son Güncelleme

Hindistan'da çeyizlerini almak için erkek kılığına girerek iki kadınla evlenen bir kadın polis tarafından tutuklandı. Krishna Sen isimli kadın 2014 yılından bu yana erkek kılığında yaşıyor.

Hindistan'da çeyiz için damat kılığına giren kadın tutuklandı

Hindistan'da polis, çeyizlerini almak için erkek kılığına girerek iki kadınla evlenen bir kadını tutukladı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde eşinden çeyiz talep eden Krishna Sen, Çarşamba günü polis tarafından tutuklandı.

Çeyiz talep etmek Hindistan'da yasak.

BBC'ye konuşan polis yetkilileri, Sen'in sorgu sırasında kadın olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

26 yaşındaki Sen'in ilk kez evlendiği 2014 yılından bu yana erkek kılığında gezdiği açıklandı.

Polis şefi Janamejay Khanduri, "Başta Krishna'nın ne dediğini anlamadık. Tıbbi kontrolden geçirdikten sonra kadın olduğunu öğrendik" dedi.

Aileden borç almış

Sen, düğünden kısa bir süre sonra ilk karısından ayrıldıktan sonra Nisan 2017'de başka bir kadınla evlenmişti.

Sen'in eski kayınpederi ve kayınvalidesi çeyiz vermesi için kızlarını taciz ettiği gerekçesiyle Sen hakkında polise şikayette bulundu.

Ayrıca Sen'in iş kurmak için kendilerinden 13 bin 297 dolar borç aldığını ancak borcunu geri ödemediğini de söylediler.

Çeyiz almak ve vermek Güney Asya'da yüz yıllardır süren bir gelenek.

Gelinin ailesi damadın ailesine nakit para, giysiler ve mücevherler veriyor. Bu gelenek Hindistan'da 1961'de yasaklanmasına karşın hala sürdürülüyor.

Her zaman "erkek hayatı" istedim

Sen polis sorgusunda her zaman erkek olmak istediğini ve erkek gibi yaşamak istediğini söyledi.

Sen'in evlendiği iki kadın da damattan şüphelenmediklerini açıkladılar. Sen polise açıklamasında eşlerinin önünde soyunmadığını ve cinsel ilişkiye girmediğini söyledi.

Polis, Sen'in çoğunlukla erkek arkadaşları olduğunu, erkek tuvaletlerini kullandığını ve farklı bir ses tonuyla konuştuğunu aktardı. Sen şüpheleri uzaklaştırmak için sigara içiyor, alkol alıyor ve erkek arkadaşlarıyla motosiklet kullanıyordu.

Polis "Erkek saç kesimi, giysileri ve davranışlarıyla Krishna bir erkeğin hayatını yaşıyordu. Kimse ondan şüphelenmedi. Hatta kendine güveni tam bir erkek gibi yürüyordu" dedi.

Hindistan'da çeyiz için damat kılığına giren kadın tutuklandı

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