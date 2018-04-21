Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor

Press Trust of India ajansının ve Hindustan Times'ın haberine göre, Başbakan Narendra Modi'nin çağrısı üzerine acil toplanan kabine, Ceza Hukuku'nda 12 yaşından küçük çocuklara tecavüze idamı öngörecek şekilde değişiklik yapılmasına ilişkin kararnameyi kabul etti.
Yasalaşması için 6 ay içinde parlamentoda kabul edilmesi gereken kararname, kabine tarafından Devlet Başkanı Ram Nath Kovind'e gönderildi.
Hindistan'da çocuk tecavüzü şüphelileri hakkında, bu 6 aylık süre zarfında kararname çerçevesinde kovuşturma açılabileceği vurgulandı.
EN YÜKSEK CEZA MÜEBBET HAPİS
Ülkede mevcut yasalar kapsamında reşit olmayanlara ağır cinsel saldırıya, en yüksek ömür boyu hapis cezası veriliyor.
Cammu Keşmir'e bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması, ülkeyi derinden sarsmıştı.
Mumbai ve Yeni Delhi dahil ülke genelinde önceki haftalarda küçük kız için adalet çağrısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
Son dakika! 24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!
Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 2 yorum