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Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

Hindistan hükümeti, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüz eden ve mahkemece suçu sabit bulunanlara idam cezası verilmesini öngören kararnameyi onayladı.

Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor

Press Trust of India ajansının ve Hindustan Times'ın haberine göre, Başbakan Narendra Modi'nin çağrısı üzerine acil toplanan kabine, Ceza Hukuku'nda 12 yaşından küçük çocuklara tecavüze idamı öngörecek şekilde değişiklik yapılmasına ilişkin kararnameyi kabul etti.

Yasalaşması için 6 ay içinde parlamentoda kabul edilmesi gereken kararname, kabine tarafından Devlet Başkanı Ram Nath Kovind'e gönderildi.

Hindistan'da çocuk tecavüzü şüphelileri hakkında, bu 6 aylık süre zarfında kararname çerçevesinde kovuşturma açılabileceği vurgulandı.

EN YÜKSEK CEZA MÜEBBET HAPİS

Ülkede mevcut yasalar kapsamında reşit olmayanlara ağır cinsel saldırıya, en yüksek ömür boyu hapis cezası veriliyor.

Cammu Keşmir'e bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması, ülkeyi derinden sarsmıştı.

Mumbai ve Yeni Delhi dahil ülke genelinde önceki haftalarda küçük kız için adalet çağrısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

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Çocuk Hindistan kararname tecavüz idam

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aynı adalet ülkemizde de olmalı
helal size sizin kadar olamıyoruz sahipsiz bi devlet oldugunuza ragmen
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