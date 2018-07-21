Hindistan'da inek kaçakçısı şüphelisine linç

Bir kişi linç edilerek öldürülürken diğeri kaçmayı başardı.Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde iki ineği kesmek üzere götürdüğünden şüphelenilen iki Müslüman sayıları beş ile yedi arasında değişen bir kalabalığın saldırısına uğradı. Linç edilen Müslüman erkeklerden biri hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybederken, diğer Müslüman erkek ise kaçmayı başardı.

Olayla ilgili bir açıklama yapan emniyet yetkilisi Anil Kumar Beniwal, 28 yaşındaki kurbanın ciddi bir şekilde dövüldüğünü ve hastaneye götürüldüğü sırada isminin Enver olduğunu söylediğini bildirdi.

Polis ayrıca saldırganlardan dört ya da beş tanesinin kimliklerinin belirlendiğini kaydetti. Yerel basın en az iki kişinin gözaltına alındığını belirtirken, emniyet kaynakları saldırıya uğrayan iki kişinin inek kaçakçılığı yapıp yapmadığını henüz tespit etmediklerini söyledi.

Racastan eyaleti başbakanı ve iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nden (BJP) Vasundhara Raje, Twitter üzerinden olayla ilgili bir mesaj yayınlayarak "saldırganlara karşı mümkün olan en sert işlemin yapılacağını" açıkladı.