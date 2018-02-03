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Hindistan'da okul müdürü öğrencileri 'ateşle sınadı'

03.02.2018 13:12 | Son Güncelleme

Hindistan'da veliler bir hırsızlık olayını ortaya çıkarmak için öğrencilerin ellerini mum ateşine tuttuğu iddia edilen okul müdürünü polise şikayet etti.

Hindistan'da okul müdürü öğrencileri 'ateşle sınadı'

Hindistan'da 13 öğrenciyi, 'doğruyu söyletmek için' ellerini mum ateşine tutmaya zorladığı iddia edilen bir okul müdürü, veliler tarafından polise şikayet edildi.

Ülkenin doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir özel okulun müdiresi olan Sushanti Hembrom'un, 9 yaşındaki öğrencilerden birinin, bir diğer sınıf arkadaşının parasını çalıp çalmadığını anlamak için böyle bir yönteme başvurduğu söyleniyor.

Olay Çarşamba günü yaşandı ve ertesi gün velilerin şikayet etmesi üzerine Hembrom'un açığa alındığı açıklandı.

BBC Hintçe bölümünden Ravi Prakash'ın görüştüğü polis yetkilileri, Hembrom'un 'suçlu' öğrencinin korkup suçunu itiraf etmesini amaçladığını söylediler.

Fakat kimse ortaya çıkmayınca bütün öğrenciler ellerini ateşe tuttu. Bazıları ellerini çabucak çektiyse de yedi öğrencinin ellerinde yanıklar meydana geldi.

Bunlardan en az birinin yanıklarının kötü olduğu ve hastaneye götürüldüğü de bildiriliyor.

Yaralı öğrenci bir gün sonra taburcu oldu.

Polis Hembrom'un yaptığını kabul ettiğini ve büyük bir hata yaptığını söyleyerek öğrenciler ve ailelerinden özür dilediğini de açıkladı.

Hindistan okullarında öğrencilere fiziki cezalar verilmesi yasak ama yine de yaygın bir uygulama.

Bazı okullarda ceza yöntemi olarak giysilerin çıkarılması da kullanılıyor.

2017 yılında kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde bir yatılı okulda 10 yaşlarındaki 70 kız öğrencinin regl olup olmadığını kontrol etmek için çırılçıplak soyulması veliler tarafından şiddetle protesto edilmiş ve bir skandala dönüşmüştü.

Hindistan'da okul müdürü öğrencileri 'ateşle sınadı'

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