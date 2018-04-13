Hindistan'da sekiz yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz

Hindistan'da sekiz yaşında bir kız çocuğunun toplu tecavüze uğrayıp işkenceyle öldürülmesiyle ilgili sekiz Hindu'nun gözaltına alınması Hindu eylemciler tarafından protesto edildi.

Tecavüze uğrayan Asifa Bano, Müslüman bir aşirete mensup ailenin çocuğuydu. Cesedi, 17 Ocak'ta Keşmir'in Hindistan kontrolündeki şehri Kathua yakınlarında bir ormanda bulundu.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve aralarında emekli hükümet yetkilisi ile dört polis memurunun da bulunduğu sekiz zanlı Hindu toplumuna mensup.

Gözaltıların dini farkları alevlendirme amaçlı bir operasyona dönüştüğünü söyleyen sağcı Hindular zanlıları savunmak için Hindi nüfusun yoğun olduğu Jammu'da sokaklara döküldü.

Avukatlar, polislerin mahkeme salonuna girişine engel olmaya çalıştı, milliyetçi Hindu partisi BJP'den iki bakan da sanıklara destek için düzenlenen gösterilere katıldı.

Protestolara katılan bir Hindu kadın, Müslümanların Hindulara karşı olduğunu ve sanıkların serbest bırakılmaması durumunda kendisini yakacağını söyledi.

Toplu tecavüze uğrayıp öldürülen sekiz yaşındaki Asifa Bano ve ülkede son dönem artan kadın cinayetlerine karşı da gösteriler düzenlendi.