Hindistan'da tecavüz öfkesi: Davalar hızlandırılacak

Hükümet yasal düzenlemelerle tepkilere karşılık vermeye çalışıyor. Dava süreçleri hızlandırılacak.Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Odişa eyaletinde tecavüz edilen altı yaşındaki kız çocuğu, olaydan bir hafta sonra, geçen Pazar günü hayatını kaybetti. 23 yaşındaki zanlı, markete giden kızı kandırıp okula götürmekle ve orada tecavüz edip, boğmaya teşebbüs etmekle suçlanıyor. Kız çocuğu okulunda yaralı ve baygın şekilde bulunmuştu. Bu olayın yanı sıra Hindistan medyasında son dönemde tecavüz ve cinayet vakası kurbanı iki çocuğun daha haberleri yer aldı. Özellikle Himalaya bölgesinde sekiz yaşında bir kız çocuğunun kaçırıldıktan sonra günlerce çok sayıda erkeğin tecavüzüne uğraması ve sonunda da öldürülmesi Hindistan’da büyük öfke uyandırdı.

12 yaş altına ölüm cezası

Tepkiler üzerine hükümet 12 yaşın altındaki kız çocuklarına yönelik tecavüzün ölüm cezası ile cezalandırılmasını öngören bir kararname yayınladı. Resmi verilere göre, Hindistan'da 2016'da 19 bin 765 kız çocuğu tecavüze uğradı. Ancak gerçek sayının resmi verilerin çok daha üzerinde olduğu tahmin ediliyor.