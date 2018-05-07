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Hindistan'da yine tecavüze uğrayan bir çocuk yakıldı

07.05.2018 12:45 | Son Güncelleme

Hindistan’da 16 yaşındaki bir kız çocuğunun ardından 17 yaşında bir çocuk daha tecavüze uğradıktan sonra yakıldı.

Hindistan'da yine tecavüze uğrayan bir çocuk yakıldı

Yakılan kız çocuğunun hayati tehlikesi sürüyor.Hindistan bir kez daha çocuklara uygulanan cinsel şiddet olaylarıyla gündemde. Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde 17 yaşındaki bir kız çocuğu tecavüze uğradı. Saldırgan daha sonra kız çocuğunu yaktı.

Pakur Emniyet Müdürü Shailendra Barnwal yaptığı açıklamada, geçen cuma düzenlenen saldırı sırasında kız çocuğunun vücudunun yüzde 70'inin yandığını, vücudunda oluşan birinci derecede yanıklar nedeniyle hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Polis saldırıyla ilgili olarak 19 yaşında bir zanlıyı gözaltına aldı. Emniyet Müdürü Barnwal, zanlının kız çocuğunun üzerine gazyağı dökerek yaktığını söyledi.

Jharkand Eyaleti'nde geçen hafta 16 yaşında bir kız çocuğu daha tecavüze uğramış, ardından yakılarak öldürülmüştü. Polis saldırıda kız çocuğunun kaçırılarak bir ormanda tecavüze uğradığını, çocuğun ailesinin saldırıyı yaşadıkları köyün ihtiyar heyetine şikayet etmesiyle iki saldırganın yaklaşık 620 euro para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

Buna tepki gösteren saldırganlar kendilerine yardım eden bir grupla birlikte kız çocuğunun evini ateşe vermiş, saldırıda çocuk yanarak hayatını kaybetmişti. Polis saldırıyla ilgili olarak 15 kişiyi gözaltına aldı.

Hindistan'da Nisan ayında sekiz yaşında bir kız çocuğu bir grup erkeğin tecavüzüne uğramış ardından öldürülmüştü. Ülke genelinde bu saldırıyı protesto için binlerce kişi gösteriler düzenlemiş, hükümet bunun üzerine çocuklara tecavüz eden suçluların idam edilmesini öngören kararnameyi onaylamıştı.

Hindistan'da 2016 yılında 40 bin tecavüz vakası kayıtlara geçirildi. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

AFP / HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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