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Hindistan’daki cinsiyet eşitsizliği milyonlarca “istenmeyen kız”a yol açıyor

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 14:45 | Son Güncelleme

Mergim Özdamar / İstanbul, 30 Ocak (DHA) - Hindistan hükümetinden yayınlanan yeni bir rapora göre, Hindistan'da erkek çocukların kız çocuklara tercih edilmesi milyonlarca "istenmeyen" kız çocuğuna neden oldu.

2017-18 Eyalet Ekonomik Araştırması, çiftlerin erkek bir çocuğa sahip olana kadar çocuk yapmayı denemeye devam etme eğiliminde olduklarını ve "kavramsal olarak istenmeyen" 21 milyon çocuğun doğumuna yol açtığını belirtiyor.

CNN International'ın haberine göre, erkeklerin tercih edilmesi ve Hindistan'da yasak olmasına rağmen cinsiyet ayrımlı faaliyetlerin gerçekleşmesi, raporda "kayıp" olarak sınıflandırılan 63 milyon kız kadar cinsiyet farkı olduğunu gösteriyor.

Bu durum, Hindistan'ın dünyadaki en çarpık cinsiyet oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. Hindistan'da doğan her 107 erkeğe karşın 100 kadın var. Dünya Sağlık Örgütü'nün doğumdaki doğal cinsiyet oranı ise her 105 erkeğe 100 kadın.

Raporun yazarı olan Baş Ekonomist Danışmanı Arvind Subramanian, bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini belirtirken, "daha derin toplumsal erkek çocuk tercihi" fikrinin değişmesinin zor olduğunu açıkladı.

Yerleşik tercihin sebepleri arasında miras yönetimi normları, kadınların evlenmesinde uygulanan başlık parası uygulaması, "Atayerlilik” -kocanın ailesiyle ya da kocanın ailesinin olduğu grupla birlikte yaşama- ve erkek çocukların gerçekleştirmesi gereken ritüeller yer alıyor.

Raporda, bir kız çocuğa sahip olan çiftlerin yüzde 55'inin erkek bir çocukları olana kadar çocuk yapmayı denemeye devam edecekleri yazıyor. Bu duruma raporda doğurganlık "durdurma kuralları" olarak değiniliyor.

Subramanian Hindistan'daki televizyon kanalı NDTV'ye verdiği demeçte, erkek bir çocuk olana kadar bebek sahibi olmaya devam etme kararı, bebek cinayetleri, cinsiyet eşitsizliği ve farklı yaşama yoluyla ölen kız çocukları ile erkek çocuklar arasındaki ölüm hızındaki farkı dengelediğini söyledi.

Hindistan'da erken çocukluk döneminde kız çocuklar erkek çocuklardan daha fazla ölüyor.

Subramanian "insanların ‘erkek bir çocuğa sahip olursam duracağım, olamazsam devam edeceğim' diyeceği doğurganlık koşulları var.”dedi.

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