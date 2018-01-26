Hindistan'ı ikiye bölen Bollywood filmi vizyonda

Hindistan'da 16'ıncı yüzyılda yaşamış Sufi bir ozanın 14'üncü yüzyılda geçen epik bir şiirinin anlatıldığı "Padmaavat" isimli Bollywood filmi, çekimleri ve vizyona girme süreci boyunca yaşanan tartışmalara ve şiddet olaylarına rağmen bugün sinemalarda yerini aldı.

Racastan bölgesinden Hindu kraliçe Padmini'nin topraklarını işgal eden Müslüman bir hükümdarın eline düşmektense kendini yakarak ölümü tercih etmesinin anlatıldığı film, henüz çekim aşamasında hem Müslüman hem de Hindu toplulukların tepkisine neden oldu.

Padmini'nin ait olduğu Rajput kastı mensupları filmde kraliçe ile işgalci Delhi Sultanı Alauddin Khijli arasında belli belirsiz bir aşk yaşanmasından dolayı eleştiride bulunurken, Müslümanlar da, Khijli'nin bir "canavar" gibi resmedilmesinden dolayı şikayetçi.

Filmin yönetmeni Sanjay Leela Bhansali ise eleştirilerin asılsız olduğunu ve film boyunca ikili arasında herhangi bir etkileşimin dahi olmadığını savunuyor.

Rajput kastı mensupları ayrıca filmin fragmanında Padmini'nin dini bir tören sırasında dans etmesine, bir Rajput kraliçesinin halk önünde dans etmesinin mümkün olmadığını söyleyerek tepki gösterirken, filmde kraliçe sadece kocasının önünde dans ederken görülüyor.