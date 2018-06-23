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Hintli kadının korkunç planı! Kendisiyle dalga geçen herkesin yemeğine böcek ilacı kattı: 5 kişi öldü 120 kişi zehirlendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.06.2018 20:57 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde Pragya Survase isimli bir kadın, kendisiyle dalga geçen kocası ve akrabalarının yemeklerine böcek ilacı karıştırarak 5 kişinin ölümüne, 120 kişinin zehirlenmesine neden oldu.

Hintli kadının korkunç planı! Kendisiyle dalga geçen herkesin yemeğine böcek ilacı kattı: 5 kişi öldü 120 kişi zehirlendi!

Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, teninin rengi ve yaptığı yemeklerle dalga geçen eşi ve eşinin ailesini öldürmek amacıyla davette servis edilen yemeklere böcek ilacı karıştırdığı tespit edilen 23 yaşındaki Pragya Survase'nin gözaltına alındığını kaydetti.

DAVETTEKİ YEMEKLERE BÖCEK İLACI KARIŞTIRDI

Yetkililer, Survase'nin davetteki yemeklere böcek ilacı karıştırdığını itiraf ettiğini, 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

120 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İlaçtan zehirlenen 120 kişi hastaneye kaldırıldı.

CİNAYETTEN YARGILANMASI BEKLENİYOR

Gözaltına alınan Survase'nin cinayetten yargılanması bekleniyor. (AA)

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