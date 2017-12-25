HABER

Hintliler Hristiyanlık karşıtlarına rağmen Noel’i kutluyor

DÜNYA HABERLERİ | 25.12.2017 16:54 | Son Güncelleme 8 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Hindistan'daki Hıristiyanlar ve diğer dinsel gruplar, ağırlıklı olarak Hindu ülkesinin bazı bölgelerinde bir tepki korkusu olmasına rağmen Noel'i kutladı.

Hindistan hükümeti yetkililere, son zamanlarda kuzey Hindistan'daki Hıristiyanlara yönelik saldırıların ardından bu yıl Noel kutlamaları için güvenlik önlemlerini arttırma talebinde bulundu.

Pazartesi günü herhangi bir saldırı bildirilmedi.

Saldırgan gruplar, Hindistan'da 2014 yılında bir Hindu milliyetçi partisinin iktidara gelmesinden bu yana giderek Müslümanları hedef alıyor ve bazı Hıristiyan liderler, saldırıların artık kendi topluluklarına yayılabileceğinden korkuyor.

Dindar özgürlük ve farklı olan insanların hakları için çalışan ulusal bir birlik olan Hindistan Hristiyan Konseyi'nin yöneticisi Madhu Chandra, "Kutuplaşma zehiri şimdi Hıristiyanları da hedef haline getirdi" dedi.

Bu ay, militan bir Hindu grubunun üyeleri Madhya Pradesh eyaletinde bir grup Katolik seminerciyi ve papazı dövdüler.

Uttar Pradesh eyaletinde, aşırılık yanlısı bir Hindu örgütü, Aligarh şehrinde bulunan okullarda Noel şenlikleri düzenlemeye karşı uyarıda bulundu.

Hint basınında yer alan haberlere göre, devlet polisi herhangi bir saldırı olmaması için tetikte bulundu.

Hindistan başbakanı Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata partisi, Müslümanlara, Hıristiyanlara ve diğerlerine karşı şiddete göz yummuyor fakat aktivistler bunu durdurmak için daha fazla şey yapması gerektiğini söylüyor.

Hindistan'daki Hiristiyanlar, Hinduların nüfusun yüzde 80'ini ve Müslümanların yüzde 14'ünü oluşturduğu Hindistan'da küçük bir azınlık.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da...!' Bu sözlerin sahibi bir öğretmen

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da...!' Bu sözlerin sahibi bir öğretmen

Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek

Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek

Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri

Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail gözaltına alınan iki Türk'ü sınır dışı etti!

İsrail gözaltına alınan iki Türk'ü sınır dışı etti!

Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Son dakika: Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı: 5 Ölü

Son dakika: Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı: 5 Ölü

Yolda yürüyen yaşlı çift pitbulların kurbanı oldu!

Yolda yürüyen yaşlı çift pitbulların kurbanı oldu!

ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı!

ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı!

Tam düşmanlıkların bittiği konuşulurken İsrail'e ret!

Tam düşmanlıkların bittiği konuşulurken İsrail'e ret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.