‘Hırçın Bir Politikacı Olan Muharrem İnce Zoru Aşacaktır’

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarında hangi stratejik seçmen kitlesinin rol oynadığından, MHP’nin bundan sonraki rolüne; 'CHP’de yeni yönetim arayışına gidilecek mi?' gibi soruların yanıtını GENAR Araştırma Şirketi kurucu başkanı İhsan Aktaş verdi.
Seçmenin AK Parti’ye vermek istediği bazı mesajlar ve eleştiriler olduğunu söyleyen Aktaş, bunu ders niteliğinde yaptığını belirtiyor: “Mesajı kibarca verdi ve çözüm ortağı olan MHP’ye oylarını kaydırdı. Bu partinin ömrünü uzatacak bir durum.”
Peki MHP’den kayan bu oyların bakanlık koltuğu olarak dönüp dönebilir mi? Aktaş, Devlet Bahçeli'nin kendisi olmasa bile MHP’ye yardımcılık, bakanlık teklif edileceğin tahmininde bulunuyor.
Seçimin kazanan ve kaybedenleri
Seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden kamuoyu yoklamasına imza atan GENAR Araştırma Şirketi kurucusu Aktaş’a göre seçimin üç kazananı Erdoğan MHP ve İnce. Kaybedenler ise AK Parti, CHP, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş.
GENAR Başkanı, Millet ittifakının HDP’yi yedekte tuttuğunu, bunun da Kürt meselesine aşırı radikal şekilde karşı olan kesimlerin HDP’ye karşı bir yumuşamasının söz konusu olduğuna da dikkat çekiyor.
“Muharrem İnce CHP’nin başına geçsin”
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin özellikle kampanyasının son günlerinde seçmen üzerinde yarattığı rüzgarın AK Parti teşkilatlarında seçim çalışmalarına ağırlık vermelerine neden olduğunu hatırlatan Aktaş, Muharrem İnce’nin partideki geleceğini şu sözlerle yorumladı:
“Muharrem İnce dişli bir politikacı olduğunu gösterdi. CHP kongre sürecinde rahat durmaz. CHP kongre yoluyla ele geçirmek için hayli zor bir parti. Ama Muharrem İnce de hırçın bir politikacı. Ben bu zoru aşacağına inanıyorum. Türkiye’de iktidarlar çok da güçlü muhalefete alışkın değiller. Muharrem İnce CHP’nin başına geçsin. Herkes halkın önünde kıran kırana mücadelesini versin. Ben siyasetin kalitesini yükselteceğine inanıyorum.”
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