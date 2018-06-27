‘Hırçın Bir Politikacı Olan Muharrem İnce Zoru Aşacaktır’

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarında hangi stratejik seçmen kitlesinin rol oynadığından, MHP’nin bundan sonraki rolüne; 'CHP’de yeni yönetim arayışına gidilecek mi?' gibi soruların yanıtını GENAR Araştırma Şirketi kurucu başkanı İhsan Aktaş verdi.

Seçmenin AK Parti’ye vermek istediği bazı mesajlar ve eleştiriler olduğunu söyleyen Aktaş, bunu ders niteliğinde yaptığını belirtiyor: “Mesajı kibarca verdi ve çözüm ortağı olan MHP’ye oylarını kaydırdı. Bu partinin ömrünü uzatacak bir durum.”

Peki MHP’den kayan bu oyların bakanlık koltuğu olarak dönüp dönebilir mi? Aktaş, Devlet Bahçeli'nin kendisi olmasa bile MHP’ye yardımcılık, bakanlık teklif edileceğin tahmininde bulunuyor.

Seçimin kazanan ve kaybedenleri

Seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden kamuoyu yoklamasına imza atan GENAR Araştırma Şirketi kurucusu Aktaş’a göre seçimin üç kazananı Erdoğan MHP ve İnce. Kaybedenler ise AK Parti, CHP, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş.

GENAR Başkanı, Millet ittifakının HDP’yi yedekte tuttuğunu, bunun da Kürt meselesine aşırı radikal şekilde karşı olan kesimlerin HDP’ye karşı bir yumuşamasının söz konusu olduğuna da dikkat çekiyor.