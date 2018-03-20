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Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2018 16:28 | Son Güncelleme

Hırvatistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. ​

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Hırvatistan’da hava sıcaklıklarına bağlı olarak karların erimesi ve şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler taştı. Yetkililer, Kosinj vadisinde bulunan Lika Nehri ile Hırvatistan'ın orta kesiminde bulunan Jasenovac'da Sava Nehri ve Sisak’taki Kupa Nehri’nin taştığını açıkladı.

DAHA DA YÜKSELECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Devlet medyasından yapılan açıklamada, acil yardım ekipleri tarafından evlerini tahliye etmeyenlere botlarla yiyecek ve içecek taşındığı belirtildi. Hırvatistan Kızılay ekipleri, taşan Kupa Nehri çevresindeki köylerde yaşayanlara yardım götürdü. Sava Nehri'nin su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

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Hırvatistan sel felaket hal olağanüstühal

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adamlarda yağmur yağıyor ohal ilan ediyorlar,bizde darbe teşebbüsü oluyor ohal ilan ediyoruz ama gel gör ki bir leşmiş milletler temsilcileri ohali kaldırın diyorlar.Sizib bir leş olacağınız günleri göreceğiz inşaallah.
Düne kadar bizimkiler ne var yanı bak fransadada ohal var diyorlardı şimd,i yanına bunuda eklerler,tabi biz balık hafızalıyız ya,hatırlamayız , bu adamların OHAL i sadece sel su baskınında olası halk hareketi yağmalama gibi olayları, yada çıkarılacak kanunları acil yetiştirmek içindir.Bizdeki gibi İnsan hakları ihlali,yuva yıkma gibi kararlarla alakası yoktur.
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