Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Hırvatistan’da hava sıcaklıklarına bağlı olarak karların erimesi ve şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler taştı. Yetkililer, Kosinj vadisinde bulunan Lika Nehri ile Hırvatistan'ın orta kesiminde bulunan Jasenovac'da Sava Nehri ve Sisak’taki Kupa Nehri’nin taştığını açıkladı.
DAHA DA YÜKSELECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR
Devlet medyasından yapılan açıklamada, acil yardım ekipleri tarafından evlerini tahliye etmeyenlere botlarla yiyecek ve içecek taşındığı belirtildi. Hırvatistan Kızılay ekipleri, taşan Kupa Nehri çevresindeki köylerde yaşayanlara yardım götürdü. Sava Nehri'nin su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği tahmin ediliyor.
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