HABER

Hırvatistan'ın yeni kahramanı Mandzukic

12.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

Mario Mandzukic, uzatma dakikalarında İngiltere ağlarına gönderdiği golle Hırvatların Dünya Kupası hayallerini final maçına taşımayı başardı.

32 yaşındaki golcü, ülkesinde kahraman ilan edildi.Maçtan sonra Mario Mandzukic'in cep telefonuna yüzlerce tebrik mesajı geldi. İlk mesajlardan biri de Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ditzingen kentinde yaşayan kızkardeşi Ivana'ya aitti.

Ancak Almanya'nın güneyindeki bu küçük kentte tek sevinen Ivana değildi muhtemelen. Zira burada pek çok kişi, Mandzukic'i çocukluk yıllarından tanıyor. Küçük Mario, ilk futbol eğitimini dört yıl boyunca TSF Ditzingen kulübünde aldı. Bosna Savaşı bitince de ülkesine dönmek zorunda kaldı.

Ulusal kahraman!

Normal süresi Kieran Trippier ve Ivan Perisic'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren yarı final mücadelesinin 109'uncu dakikasında sahneye çıkan Juventus'lu yıldız Mario Mandzukic, İngiltere filelerine gönderdiği golle maçın skorunu belirledi. Mandzukic böylece, 4,1 milyon nüfuslu küçük Balkan ülkesindaki halkın yanı sıra yurtdışında yaşayan Hırvatların da hayal kurmaya devam etmesini sağladı. Yüzbinlerce Hırvat, galibiyeti sabaha kadar sokaklarda sevinç gösterileriyle kutladı. Hırvatistan futbol tarihindeki en büyük başarıyı elde ederken "Süper Mario” da ülkesinde ulusal kahraman ilan edildi. Hırvatistan'ın futbolda bugüne kadarki en büyük başarısı, 1998 yılında elde ettiği Dünya Üçüncülüğü olmuştu.

Şimdi Hırvatistan, sadece en büyük kupayı kazanma şansını değil, aynı zamanda Fransa'dan 20 yıl öncesinin rövanşını alma fırsatını da yakaladı. 1998 Dünya Kupası yarı final maçında, evsahibi Fransa'ya 2-1 yenilen Hırvatlar, şampiyonluk hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı. Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, o mağlubiyeti hâlâ unutamayanlardan: "20 yıl önceki maçı herkes hatırlıyor. Şimdi Tanrı belki de bize o sonucu düzeltme imkanı verdi.”

Final 15 Temmuz'da

Hırvatlar, 1998'deki üçüncülük maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup ederken toplam altı kez rakip fileleri havalandıran efsane Hırvat santrfor Davor Suker de gol kralı olmuştu. "Damalılar” şimdi Kylian Mbappe, Antonie Griezmann ve Paul Pogba gibi süper yıldızlara karşı, 20 yıldır erteledikleri hayallerini gerçekleştirmeye çalışacak.

Takımın bir diğer yıldızı Luka Modric'in sözleri, belki de Hırvatların muhteşem başarısının bir özeti şeklinde: "Biz daha ateşliyiz. Normal değiliz. Tarih yazdık!” Hırvatistan'ın bu tarihî başarıyı şampiyonlukla taçlandırmayı başarıp başaramayacağı, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da TSİ 18’de başlayacak final maçında belli olacak.

Jörg Strohschein

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!Bir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.