Hırvatistan'ın yeni kahramanı Mandzukic

32 yaşındaki golcü, ülkesinde kahraman ilan edildi.Maçtan sonra Mario Mandzukic'in cep telefonuna yüzlerce tebrik mesajı geldi. İlk mesajlardan biri de Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ditzingen kentinde yaşayan kızkardeşi Ivana'ya aitti.

Ancak Almanya'nın güneyindeki bu küçük kentte tek sevinen Ivana değildi muhtemelen. Zira burada pek çok kişi, Mandzukic'i çocukluk yıllarından tanıyor. Küçük Mario, ilk futbol eğitimini dört yıl boyunca TSF Ditzingen kulübünde aldı. Bosna Savaşı bitince de ülkesine dönmek zorunda kaldı.

Ulusal kahraman!

Normal süresi Kieran Trippier ve Ivan Perisic'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren yarı final mücadelesinin 109'uncu dakikasında sahneye çıkan Juventus'lu yıldız Mario Mandzukic, İngiltere filelerine gönderdiği golle maçın skorunu belirledi. Mandzukic böylece, 4,1 milyon nüfuslu küçük Balkan ülkesindaki halkın yanı sıra yurtdışında yaşayan Hırvatların da hayal kurmaya devam etmesini sağladı. Yüzbinlerce Hırvat, galibiyeti sabaha kadar sokaklarda sevinç gösterileriyle kutladı. Hırvatistan futbol tarihindeki en büyük başarıyı elde ederken "Süper Mario” da ülkesinde ulusal kahraman ilan edildi. Hırvatistan'ın futbolda bugüne kadarki en büyük başarısı, 1998 yılında elde ettiği Dünya Üçüncülüğü olmuştu.