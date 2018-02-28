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“Hitler çanı” kaldırılmıyor

28.02.2018 16:04 | Son Güncelleme

Almanya’nın güneyindeki bir köyün kilisesinde asılı duran Nazi döneminden kalma ve üzerinde gamalı haç işareti bulunan çanın kaldırılmamasına karar verildi.

Köy sakinleri çanın neo-Nazileri bölgeye çekmesinden korkuyor.Almanya'nın Baden Wüttemberg eyaletinde yer alan 700 nüfuslu Herxheim am Berg köyünde uzun süredir tartışma konusu olan "Hitler çanı” ile ilgili karar verildi. Köy meclisinde yapılan oylamada köyün kilisesinde asılı olan Nazi döneminden kalma çanın kullanılmaya devam edilmesi üçe karşı 10 oyla kabul edildi.

Üzerinde gamalı haç işareti olan ve Adolf Hitler'in "Her şey anavatan için” sözlerinin yazılı olduğu çanın kaldırılması tartışılıyordu.

Müzeye kaldırılması önerisi reddedildi

Çanın kalmasından yana olan meclis üyeleri, çanın şiddet ve adaletsizliğe karşı bir anıt olarak görülmesi gerektiğini savundu. Çanın müzeye kaldırılması yönündeki öneriler meclis tarafından reddedildi. Bir başka kilisenin takıcak yeni çanın maliyetini üstlenme önerisi de kabul görmedi.

Belediye Başkanı Georg Welker gazetecilere yaptığı açıklamada, isteyen herkesin önünde selfie çekebileceği bir müzeye kaldırılmasındansa çanın kilisede kalmasının daha iyi olduğunu söyledi.

Bronzdan yapılma çan söz konusu kiliseye 1934 yılında takılmıştı. Çanın Nazi dönemine ait olduğu kilise orgcusu Sigrid Peters şikayeti üzerine geçen yıl fark edilmişti.

"Çok üzüntü verici bir karar"

Oylamanın ardından DW'ye konuşan yapan Peters, köy meclisinin Almanya ile ilgili dünyaya verdiği mesajdan derin endişe duyduğunu söyledi. Karardan çok üzüntü duyduğunu belirten Peters, bir katile ithaf edilen çanın kalmasına izin verildiğini belirtti. Peters böyle bir kararın aynı zamanda sağ popülist parti AfD'nin seçim başarısının tesadüf olmadığını kanıtladığını ifade etti.

Peters'in şikayetiyle kamuoyunun gündemine gelen çanın akıbeti belli olana kadar kullanılmasına ara verilmişti. Çanın yeniden kullanılmaya başlanacağı açıklanırken kiliseye de Nazi kurbanlarının hatırası için bir plaka asılacağı belirtildi.

Neo-Nazi korkusu

Köyde yaşayanların çoğu karardan endişeli. Kilisenin itibarına zarar verdiği düşünülürken, çanın neo-Nazi grupları için bir çekim merkezi haline gelmesinden korkuluyor. Kaldırılmasının köyün tarihinin üzerini örtmek anlamına geleceğini düşünenler de var.

“Hitler çanı” gündeme geldiğinde görevde olan eski belediye başkanı Roland Becker'in “Nazi döneminde her şey de kötü değildi” açıklaması tepki çekmişti. Becker eleştirilerin üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.

DW,dpa/GY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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