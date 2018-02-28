“Hitler çanı” kaldırılmıyor

Köy sakinleri çanın neo-Nazileri bölgeye çekmesinden korkuyor.Almanya'nın Baden Wüttemberg eyaletinde yer alan 700 nüfuslu Herxheim am Berg köyünde uzun süredir tartışma konusu olan "Hitler çanı” ile ilgili karar verildi. Köy meclisinde yapılan oylamada köyün kilisesinde asılı olan Nazi döneminden kalma çanın kullanılmaya devam edilmesi üçe karşı 10 oyla kabul edildi.

Üzerinde gamalı haç işareti olan ve Adolf Hitler'in "Her şey anavatan için” sözlerinin yazılı olduğu çanın kaldırılması tartışılıyordu.

Müzeye kaldırılması önerisi reddedildi

Çanın kalmasından yana olan meclis üyeleri, çanın şiddet ve adaletsizliğe karşı bir anıt olarak görülmesi gerektiğini savundu. Çanın müzeye kaldırılması yönündeki öneriler meclis tarafından reddedildi. Bir başka kilisenin takıcak yeni çanın maliyetini üstlenme önerisi de kabul görmedi.

Belediye Başkanı Georg Welker gazetecilere yaptığı açıklamada, isteyen herkesin önünde selfie çekebileceği bir müzeye kaldırılmasındansa çanın kilisede kalmasının daha iyi olduğunu söyledi.