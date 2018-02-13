HABER

Hızlı yemek kilo aldırıyor: Yenilen yiyecekler kadar yeme tarzı da sağlığı etkiliyor

13.02.2018 08:15 | Son Güncelleme

Bilim insanlarının 60 bin kişi üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre yemeğini yavaş yiyenlerin obez olma ihtimali, hızlı yiyenlere göre yüzde 42 daha az. Yemeğin üstüne çerez yiyenler ve yatmadan önceki iki saat içinde atıştıranlar da risk altında.

Hızlı yemek kilo aldırıyor: Yenilen yiyecekler kadar yeme tarzı da sağlığı etkiliyor

Bilim insanlarının yeni araştırması, yenilen yiyecekler kadar yeme tarzının da sağlığı etkilediğini ortaya koydu.

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin sağlık muhabiri Kay Lay'in haberine göre 60 bin kişiyi inceleyen araştırmacılar yemeğini yavaş yiyenlerin obez olma ihtimalinin hızlı yiyenlere göre yüzde 42 daha az olduğunu buldu.

Yemeklerini ortalama bir hızda yiyenlerin obez olma ihtimali de hızlı yiyenlere göre yüzde 29 daha az.

BMJ Open dergisinde yayınlanan araştırmaya göre beynin, karnın doyduğunu algılaması için vakte ihtiyacı var ve bu yüzden hızlı yiyenler doyduklarını hissedene kadar daha fazla yemiş oluyorlar.

Buna karşı önerilen çözüm ise her lokmanın en az 10, tercihen 20 kere çiğnenmesi.

Aynı araştırmayı inceleyen Telegraph gazetesinin bilim editörü Sarah Knapton ise yemeğin üstüne çerez yiyenlerin ve haftada en az üç gün yatmadan iki saat önce yemek yiyenlerin de benzer bir riskle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeme alışkanlığı kilo

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le Görüşecek

Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le Görüşecek

Erdoğan: Afrin neyse Kıbrıs'taki haklarımız da odur

Erdoğan: Afrin neyse Kıbrıs'taki haklarımız da odur

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.