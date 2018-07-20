Geçen yıl Mart ayından beri maslahatgüzar seviyesinde olan Türkiye-Hollanda ilişkilerinin normalleştirilmesi kararı alınırken, iki ülkenin yeniden büyükelçi atayacağı açıklandı.
Konuya ilişkin Türkiye ve Hollanda Dışişleri bakanlıklarınca ortak açıklama da yapıldı.
Ortak açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok arasında NATO Zirvesi kapsamında 11 Temmuz’da Brüksel’de yapılan ikili görüşme hatırlatıldı.
Açıklamada, bakanlar arasındaki görüşme sonrası Hollanda
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