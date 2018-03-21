Hollanda Afrin harekatının kınanması AB ve NATO'dan destek bulamadı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle kınanması için yaptıkları önerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan gerekli desteği alamadığını açıkladı.

Rutte, Salı günü parlamentoda yapılan özel oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefet partileri, Afrin harekatı nedeniyle Türkiye'nin kınanması yönündeki önerileri anımsatarak, hükümetin bu konudaki tutumunu sordu.

Bir süre dışişleri bakanlığına vekalet eden Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag, muhalefetin Türkiye'nin kınanması yönündeki önerisi konusunda hükümetin iki hafta içinde görüşünü açıklayacağını bildirmişti.

Hollanda Başbakanı, Türkiye'nin Suriye'deki harekat nedeniyle kınanması konusunda AB ve NATO üyeleri arasında yeterli desteğin sağlanamadığını söyledi.

Rutte, Hollanda ve AB üyelerinin çoğunun Suriye'deki insani durumdan endişe duyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sürdürdüğü harekat nedeniyle IŞİD'e karşı verilen mücadelenin zarar görmesinden kaygılı olduklarını belirten Hollanda Başbakanı, Ankara'ya "insancıl savaş kurallarına saygı duyulması ve BM tarafından ilan edilen ateşkes kararına uyma" çağrısı yaptı.