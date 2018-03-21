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Hollanda Afrin harekatının kınanması AB ve NATO'dan destek bulamadı

21.03.2018 17:50 | Son Güncelleme

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın kınanması için AB ve NATO'dan gerekli desteği alamadıklarını söyledi. Rutte ayrıca Suriye'deki insani durumdan dolayı kaygılı olduğunu vurguladı.

Hollanda Afrin harekatının kınanması AB ve NATO'dan destek bulamadı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle kınanması için yaptıkları önerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan gerekli desteği alamadığını açıkladı.

Rutte, Salı günü parlamentoda yapılan özel oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefet partileri, Afrin harekatı nedeniyle Türkiye'nin kınanması yönündeki önerileri anımsatarak, hükümetin bu konudaki tutumunu sordu.

Bir süre dışişleri bakanlığına vekalet eden Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag, muhalefetin Türkiye'nin kınanması yönündeki önerisi konusunda hükümetin iki hafta içinde görüşünü açıklayacağını bildirmişti.

Hollanda Başbakanı, Türkiye'nin Suriye'deki harekat nedeniyle kınanması konusunda AB ve NATO üyeleri arasında yeterli desteğin sağlanamadığını söyledi.

Rutte, Hollanda ve AB üyelerinin çoğunun Suriye'deki insani durumdan endişe duyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sürdürdüğü harekat nedeniyle IŞİD'e karşı verilen mücadelenin zarar görmesinden kaygılı olduklarını belirten Hollanda Başbakanı, Ankara'ya "insancıl savaş kurallarına saygı duyulması ve BM tarafından ilan edilen ateşkes kararına uyma" çağrısı yaptı.

Rutte, 18 Mart 2016'da Türkiye ile AB arasında imzalanan mültecilerin geri kabulü anlaşmasına da değindi.

Yunanistan'ın anlaşma konusundaki tutumunu eleştiren başbakan, Atina yönetiminin mültecilerin geri gönderilmesi ile ilgili ağırkanlı tutumunun sorunlara yol açtığını söyledi.

Rutte, "Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum" diye konuştu.

Hollanda Afrin harekatının kınanması AB ve NATO'dan destek bulamadı

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