Hollanda basını: Robin van Persie, Feyenoord ile anlaştı

Hollanda basını, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin Van Persie'nin, eski takımı Feyenoord ile anlaştığını duyurdu.
Rotterdam merkezli AD gazetesi ile Voetbal International dergisi, Rotterdam ekibi ile van Persie arasında anlaşma sağlandığını bildirdi.
Van Persie'nin Cumartesi günü Rotterdam'da sağlık kontrolünden geçmesi ve önümüzdeki hafta Feyenoord ile antrenmanlara çıkmaya başlaması bekleniyor.
Feyenoord teknik yönetimi ise Robin Van Persie ile daha da güçlendikleri görüşünde.
Rotterdam takımını, Feyenoord'un yine eski futbolcularından Giovanni van Bronckhorst çalıştırıyor.
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