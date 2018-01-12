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Hollanda basını: Robin van Persie, Feyenoord ile anlaştı

12.01.2018 20:25 | Son Güncelleme 5 saat önce

Rotterdam merkezli AD gazetesi ile Voetbal International dergisi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunun, eski takımı Feyenoord ile anlaştığını duyurdu. Van Persie'nin Cumartesi günü Rotterdam'da sağlık kontrolünden geçmesi ve önümüzdeki hafta Feyenoord ile antrenmanlara çıkmaya başlaması bekleniyor. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda basını, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin Van Persie'nin, eski takımı Feyenoord ile anlaştığını duyurdu.

Rotterdam merkezli AD gazetesi ile Voetbal International dergisi, Rotterdam ekibi ile van Persie arasında anlaşma sağlandığını bildirdi.

Van Persie'nin Cumartesi günü Rotterdam'da sağlık kontrolünden geçmesi ve önümüzdeki hafta Feyenoord ile antrenmanlara çıkmaya başlaması bekleniyor.

Feyenoord teknik yönetimi ise Robin Van Persie ile daha da güçlendikleri görüşünde.

Rotterdam takımını, Feyenoord'un yine eski futbolcularından Giovanni van Bronckhorst çalıştırıyor.

Feyenoord, Robin Van Persie için 'resmi görüşmelere başladı'

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