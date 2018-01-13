Hollanda: Birçok erkek seks işçisi çocuk istismarı kurbanı

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Hollanda'daki yaklaşık 800 resmi genelevden bir tanesinde erkek seks işçileri çalışıyor. Amsterdam'daki Boysclub21 adlı genelevin 16 erkek çalışanı var.

Turizm öğrencisi 25 yaşındaki Ricardo, onlardan biri. Okul dışında haftada iki ya da üç gün Amsterdam'daki genelevde çalışıyor. Ayda yaklaşık 2 bin Euro kazanıyor.

Hollanda'nın Karayipler'deki sömürgesi Bonaire adasından 2010 yılında gelmiş. 14 yaşından bu yana seks işçisi olarak çalışıyor.

Ricardo, Avrupa'daki 'fuhuş sektöründe' hızla artan erkek çocuk istismarının tipik örneklerinden biri.

Uzun süre internet üzerindeki arkadaşlık ve canlı sohbet siteleri aracılığıyla seks işçiliği yapmış.

O dönemde uyuşturucu da kullandığı için, şiddet ve istismarın içi içe olduğu, hiç de güvenli olmayan bir hayat sürmüş.

Nisan 2017'den bu yana resmi olarak genelevde çalışan Ricardo, hayatından memnun.

Yaptığı iş nedeniyle ailesi ile ilişkileri pek iyi değilmiş. O nedenle genelevdeki diğer 15 arkadaşını kendisine daha yakın hissediyor.

Ricardo'ya göre, Hollanda'daki tek erkek genelevinin müşteri sayısı giderek artıyor. Müşteriler, ağırlıklı olarak turistlerden oluşuyor. Bunların yarıdan fazlası, erkek seks işçileri ile barda içki içip, sohbet etmek için geliyor.