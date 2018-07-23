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Yıllar sonra bir ilk, yağmur duasına çıktılar

23.07.2018 09:23 | Son Güncelleme

Hollanda ve Belçika'da yaklaşık bir aydır hiç yağmur yağmayınca kuraklık, endişe verici boyutlara ulaştı. Hollanda'da ilk kez cami ve kilise görevlileri yağmur duasına çıktı.

Yıllar sonra bir ilk, yağmur duasına çıktılar

Hollanda Faslı Camiler Konseyi (RMMN) Sözcüsü Said Bouharrou, kuraklık nedeniyle yağmur duasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ülkede camilerde, mahsullerin daha fazla zarar görmemesi ve çiftçilerin zor durumdan kurtulması için dua edildi.

Dua, sadece camilerle sınırlı kalmadı.

Hollanda'da kiliselerde de "dua patlaması" yaşanıyor. Ülkenin doğusundaki Overijssel eyaletindeki kiliselerde bir an önce yağmur yağması için dualar ediliyor.

HOLLANDA'DA MERALAR SARARDI

Yazların genellikle bol yağışlı olarak geçtiği Belçika ve Hollanda'da bu yıl özellikle meralar tamamen sarardı. Bu nedenle sığır ve at çiftliklerinin ciddi otlak sıkıntısı yaşadığı belirtiliyor.

Ren Nehri'nin kolu olan Maas, su seviyesindeki azalma nedeniyle, neredeyse yürüyerek geçilebilecek hale geldi.

Göl, gölet ve derelerdeki suyun çekilmesi, buralarda yaşayan balık ve diğer canlıları tehdit ediyor. Bu nedenle canlılar için kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililer, sıcaklarda evcil hayvanların sağlığına dikkat edilmesi uyarısı yapıyor.

Hayvanların derilerinde sıcak nedeniyle meydana gelen tahrişin, ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Köpeklerin, asfalt üzerinde yürütülmemesi uyarısı yapılıyor.

BELÇİKA'DA İÇME SUYU SIKINTISI ENDİŞESİ

Kuraklık nedeniyle Belçika'da da içme suyu sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor.

Bazı bölgelerde su seviyesinin iyice düşmesi üzerine, bahçe, yeşil alan ve spor sahalarının sulanmasına sadece belirli saatlerde izin veriliyor. Belirlenen saatler dışında sulama yapanlara 1600 euroya kadar para cezası veriliyor.

Belçika'daki tüm doğa rezervlerinde de, orman yangını riskine karşı sigara ve ateş yakma yasağı getirildi.


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Hollanda Belçika Kilise yağmur duası Ren Nehri

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