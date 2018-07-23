Yıllar sonra bir ilk, yağmur duasına çıktılar

Hollanda Faslı Camiler Konseyi (RMMN) Sözcüsü Said Bouharrou, kuraklık nedeniyle yağmur duasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ülkede camilerde, mahsullerin daha fazla zarar görmemesi ve çiftçilerin zor durumdan kurtulması için dua edildi.

Dua, sadece camilerle sınırlı kalmadı.

Hollanda'da kiliselerde de "dua patlaması" yaşanıyor. Ülkenin doğusundaki Overijssel eyaletindeki kiliselerde bir an önce yağmur yağması için dualar ediliyor.

HOLLANDA'DA MERALAR SARARDI

Yazların genellikle bol yağışlı olarak geçtiği Belçika ve Hollanda'da bu yıl özellikle meralar tamamen sarardı. Bu nedenle sığır ve at çiftliklerinin ciddi otlak sıkıntısı yaşadığı belirtiliyor.

Ren Nehri'nin kolu olan Maas, su seviyesindeki azalma nedeniyle, neredeyse yürüyerek geçilebilecek hale geldi.

Göl, gölet ve derelerdeki suyun çekilmesi, buralarda yaşayan balık ve diğer canlıları tehdit ediyor. Bu nedenle canlılar için kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililer, sıcaklarda evcil hayvanların sağlığına dikkat edilmesi uyarısı yapıyor.