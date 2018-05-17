Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders'ten yeni tahrik! Tepki yağdı

Wilders, sosyal medya hesabından, "Özellikle İslam'a karşı düşünce özgürlüğü baskı altında. Bunu hiçbir zaman kabullenemeyiz. Bu yüzden geçmişte Müslüman olan dünyaca ünlü karikatürcü Bosch Fawstin ile bu yıl Temsilciler Meclisinde "Muhammed-karikatür yarışması" düzenleyeceğim." paylaşımında bulundu.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, Wilders'in, milletvekili bulunan siyasi partilerin parlamento binasında yılda bir kez etkinlik düzenleme hakkını bunun için kullanacağı belirtilirken, yarışmaya izin verilmediği takdirde başka bir mekanda organizasyonu düzenleyeceği kaydedildi.

"AMACI MÜSLÜMANLARI PROVOKE ETMEK"



Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu yaptığı açıklamada, Wilders'in amacının ramazan ayında Müslümanları provoke etmek olduğunu ve bunu bilerek yaptığını söyledi.

Kuzu, "Bunun provokatif bir hareket olduğunu kendisi de bildiği için içindeki kin ve nefreti dışa vurarak ülkede yaşayan Müslümanları oyuna getirmek istiyor. Artık bu tür provokasyonlara burada yaşayan Müslümanların karnı tok. Wilders gibi Müslümanlara karşı nefret ve kin duyan kişilerin oyununa gelmemek lazım." dedi.