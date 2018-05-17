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Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders'ten yeni tahrik! Tepki yağdı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Hollanda Parlamentosu binasında "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklayarak yeni bir provokasyon girişiminde bulundu.

Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders'ten yeni tahrik! Tepki yağdı

Wilders, sosyal medya hesabından, "Özellikle İslam'a karşı düşünce özgürlüğü baskı altında. Bunu hiçbir zaman kabullenemeyiz. Bu yüzden geçmişte Müslüman olan dünyaca ünlü karikatürcü Bosch Fawstin ile bu yıl Temsilciler Meclisinde "Muhammed-karikatür yarışması" düzenleyeceğim." paylaşımında bulundu.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, Wilders'in, milletvekili bulunan siyasi partilerin parlamento binasında yılda bir kez etkinlik düzenleme hakkını bunun için kullanacağı belirtilirken, yarışmaya izin verilmediği takdirde başka bir mekanda organizasyonu düzenleyeceği kaydedildi.

"AMACI MÜSLÜMANLARI PROVOKE ETMEK"

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu yaptığı açıklamada, Wilders'in amacının ramazan ayında Müslümanları provoke etmek olduğunu ve bunu bilerek yaptığını söyledi.

Kuzu, "Bunun provokatif bir hareket olduğunu kendisi de bildiği için içindeki kin ve nefreti dışa vurarak ülkede yaşayan Müslümanları oyuna getirmek istiyor. Artık bu tür provokasyonlara burada yaşayan Müslümanların karnı tok. Wilders gibi Müslümanlara karşı nefret ve kin duyan kişilerin oyununa gelmemek lazım." dedi.

WILDERES'E TEPKİ

Wilders'in yıllardır bu tür provokasyonları zaman zaman yaptığını ifade eden Kuzu, "Bu etkinliği zaten ancak Mecliste ofisinin olduğu, ona ayrılan bölümde yapabilir çünkü buna benzer siyasi içerikli etkinlikleri veya gösterileri Meclisin lobisi gibi herkesin ulaşabileceği yerde yapılmasına izin verilmez." diye konuştu. Bazı Hollandalılar sosyal medyada Wilders'e tepki göstererek, "Bu yaptığı, adamın zihinsel özürlü olduğunu gösteriyor. Gerçekten bu adamı bakım evine almalı. Hollanda'nın bu çocuk akıllıya karşı korunmaya hakkı var", "Başka daha iyi yapacak işin yok mu? Ben senin aldığın maaşın zaten boşa gittiğini biliyordum ama bu herşeyi daha iyi gösteriyor" ve "Sensin aslında Müslümanlara özgürlük hakkı tanımayan." mesajları paylaştı.

Hollanda Parlamentosu Sözcüsü Anna Kodde de "Henüz Meclise böyle bir başvuru yapılmadı" ifadesini kullanarak, diğer başvurularda olduğu gibi değerlendirmek için önce başvurunun yapılmasını bekleyeceklerini bildirdi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Geert Wilders Hazreti Muhammed

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hz. muhammet karikatür yarışması düzenleyeceğine meryam anamıza layık 2000 yıl sonra bir koca bulsa daha iyi olur.
Tipe bak;yazar stefan king in ürkütücü kitaplarındaki korkutu karakterler gibi. Bu hollanda avusturya nın karın ağrısı nedir. Bilemiyorum
ADAMLAR MÜSLÜMANLARA NE YAPARSAM YAPAYIM SES YOK SADECE KINIYORLAR DİYECEK KADAR AKILLI VARMI ÖTESİ BİZ MÜSLÜMANLAR SADECE BİRBİRİMİZİ YEMEKTEN BAŞKA NE YAPIYORUZ
HİÇ BİR DİN ALAY ETMEK İÇİN DEĞİLDİR HELEDE HAK DİN İSLAMİYETİN PEYGAMBERİ İLE ALAY EDİLMEZ ALAY EDEN KENDİ İLE ALAY ETMİŞTİR KEM SÖZ SAHİBİNE AİTİR
Gavurun dogurdugu
Kaşınmaya,kaşınıyo da...
Bu adam bana itici geliyor ama dini konularda sadece Islam degil de diger dinleri de ayni kefeye koysa biraz da rasyonel olabilir ama Islam Avrupada ki beyaz topluma ""tehlikeli bir din"" gibi geliyor galiba!!!
bak gelirim oraya!
AKP oy kazansın diye hollandalılar yine başlamışlar oyuna.
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