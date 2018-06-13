Hollanda'dan skandal karar! Hz. Muhammed için karikatür yarışmasına izin çıktı!

Hollandalı koordinatör, Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) düzenlemek istediği karikatür yarışması ile ilgili herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını bildirdi.

Aşırı sağcı lider Geert Wilders'in, Twitter üzerinden duyurduğu bu gelişme, Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü tarafından da doğrulandı.

NCTV sözcüsü, karikatür yarışması ve sergisinin sıkı güvenlik önlemlerinin bulunduğu parlamento binasında kapalı bir bölümde gerçekleştirileceği için, güvenlik açısından risk oluşturmadığını söyledi.

Bu açıklamanın ardından, aşırı sağcı liderin düzenleyeceği karikatür yarışması ve sergi konusunda önemli bir engel kalmadığı belirtiliyor.

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PVV lideri Geert Wilders, siyasi partilere tanınan parlamento binasında yılda bir gün etkinlik düzenleme hakkını, karikatür yarışması için kullanmak için Hollanda Meclis Başkanı Hatice Arib'e başvurdu.

Aşırı sağcı lider, başvuruya olumlu karşılık veren Fas kökenli Meclis Başkanı'nın, daha sonra işlemleri gereksiz yere uzattığını öne sürdü.