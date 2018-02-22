HABER

Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 20:51 | Son Güncelleme

Hollanda’dan skandal karar! 1915 olaylarıyla ilgili ‘soykırım tasarısı’ mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi

Hollanda Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, Hollanda parlamentosunda gündeme gelen 1915 olaylarıyla ilgili oturumda, milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı. Hollanda hükümetinin, 1915 olaylarıyla ilgili 'Ermeni soykırımı' iddiası konusunda itidalli davranılması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirten Kaag, "Hollanda hükümeti, BM tarafından bağlayıcı bir karar ya da Srebrenitsa olayında olduğu gibi uluslararası mahkeme tarafından verilen bir hüküm olduğu zaman soykırımdan bahsedebilir" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ: TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN ARASINDA BİR SORUN

Kaag, bunun Ermenistan ve Türkiye arasında bir sorun olduğunu dile getirerek "İki ülke birlikte çalışarak uzlaşmak için beraber adım atmalı ve yaşananları ortaya koymalı" ifadesini kullandı.

Hükümet protokolüne işaret eden Kaag, "Soykırımların tanınmasında, uluslararası mahkemelerin hükümleri, BM'nin bilimsel araştırma ve bulgularındaki açık ve net olan sonuçları Hollanda hükümeti için yönlendiricidir. Hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket ediyor" diye konuştu.

Yapılan oylamada ise tasarı kabul edildi.

3'E KARŞI 142 OYLA KABUL

Hıristiyan Birliği (CU) Milletvekili Joel Voordewind tarafından hazırlanan 'Ermeni Soykırımının tanınması' önerisine, Türkiye kökenli milletvekilleri tarafından kurulan DENK partisi dışındaki tüm partiler destek verdi. Öneri, 3'e karşı 142 oyla kabul edildi.

Hollanda Türkiye'deki büyükelçisini geri çektiHollanda Türkiye'deki büyükelçisini geri çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Soykırım Tasarısı 1915 olayları

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 51 yorum
Kınamalar fazla birşey ifade etmiyor zaten ama bukezde CHP İstanbul İl başkanı kınama yayınlasın diyecem ama O Tebrik gönderir büyük ihtimalle
@palermo544 Kınamalar TANIMAMA , RED ETME ve kararın gerçekle bağdaşmadığını ve hatta İFTİRA olduğunu resmi olarak vurgulayan GEREKLİ önemli açıklamalardır. Kendi mantığına göre birşey ifade etmeyen kınamayı başkasından niye bekliyorsun? Ulan Hollanda'ya bir kelime eleştiri yap bari.. Gözün CHP ye nasıl muhalefet ederim derdinde...saldır.
suç bizde soykırım yapmadık ya keşke yapaydık sizin gibilere
Hollanda önce kendi geçmişine baksın, sömürdüğü ülkeler ve katlettiği binlerce insan...
adamlar zaten düşmandı çok şaşırmamak lazım o tasarıyı alıp münasip bi yerlerine şapsınlar
bu millet ermeni değil...türk türkü katletmistir tarihte..ermeni soykırımı diyorlar dalga mı gecilarlar..bu coğrafyada türk türkü..türk kürtu..türk ermeniyi..bir sürü iç çatışma vardır..ana sebebide dindir..türk türkü sah İsmail döneminde alevi oldukları için savaşmış..türk ermeniyi ermenilerin silahlanmasi ve iç karışıklık artıran İngiliz oyunları yüzünden catismislardir..türk kürt ü ise yine aynı mantıkla amerika ve ingilizlerlerin kürtleri silahlandirmasi ile oluşmuştur..
bu. durumda başbakanımız sayın Binali Yıldırımın oğlu hollandadaki şirketlerini kapatır herhalde eşek diil ya...
Allah bunların belasını versin
Hollanda kendi sömürge uluslarına yaptığı soy kırım ile yüzleşsin.Utanmaz da reziller
Ne düşüneyim türkün türkten başka dostu yok
ing bank olmak üzere boykota varmısın türkiye
bosnada insanları ölüme atan hollanda , sırplar gibi yargılanmalı.ama neden yargılasınki , amaç türk soyunu kurutmak değilmiydi.şeref yoksunları.bunlar gibi ırkçı ülkelerede bir teror örgütü bulaşsada başlarını yese.
osmanlıda kafayokmuş hepsini kesecekti o zaman iyi olurdu
Biz de Afrikadaki soykirımları taniyalım arkadaş...Hollandası, Fransası, Ingilteresi neler neler yaptilar son 200 yılda
bıcakım hazır! portal portalları soyuyoruz hadi!! oy uğruna deydi mi??
mal bu adamlar harbi mal.
hiçbir hükmü yok. batının ortadoğuda yaptığı soykırım gerçek olandır. kendileri çalıp oynasınlar.
Boş boşuna demiyoruz Türkün Türkten başka dostu yok. Türkler Sözde soykırım yapsadı bunu idda edecek kimse kalmazdı.Avrupa ilk önce pis tarihine baksın orda soykırımın alasını görecektir.
Hollanda ilk önce ,Bosna’da sırpların yaptığı katliama nasıl göz yumduklarının hesabını versin,Dönemin Hollanda barış gücü komutanı ve hükümeti içine sindirebiliyor mu acaba yaptıkları bu vicdansızlığı
Aşağılık olmak böyle birşey. Kaale alınmaz.
çok büyük iş yaptılar...sizde hollanda büyük elçinizi geri çağırın ve buradaki hollanda elçisi de dahil olmak üzere tüm hollandalı vatandaşları sınır dışı edin olsun bitsin... kısasa kısas...
Sömergeci pislikler.Afrikadan zencileri köleolarak satan Osmanlimi yoksa Hollandamiydi.Hollandanin nerdeyse %30 kara sömürgenin izleri gördüm
yok hükmündedir,,binali bey acilen hollandadaki şirketini kapat,türkiyeye getirmesende olur
Portakal kafiri yine kaşınıyor!
afrinde ilerliyoruz 10,000 terörist öldürdük ve hollanda türkiyenin soykırım yaptığı yasal olarak kabul edildi soykırım yok diyen türkler içeri tıkılacak
BÖYLE HÜKÜMET VARKEN YAKINDA LOZANI İPTAL EDİP SERVİ DAYATMAZLARSA İYİ ....
Bu karar tamamen siyasidir. Ne yazık ki adamların kanunlarını ihlal ederek 3-5 oy uğruna mağduru oynamak adına bayan bakanın çıkarttığı olayın faturası AKP ye değil Türk milletine ve itibarına çıkartıldı. Her olay çıkarttığımız,eyy diye hedef aldığımız ülke bize bedel ödetiyor.Ne yazık ki ne ders alan var ne de yaptığından geri duran. Önemli olan keşke ülke çıkarlarımız olsaydı...
hemen her ülke tarihinde soykirim yapmistir mazlum halklara ve bunu inkar ederler, buna turkiyede dahil yani bildigimiz bisey sasirmadik
Vivident, Mentos, Chupa Chups, Big Babol, Center Fresh, Broklyn,AXE, Becel, Cif, Domestos, Dove, Knorr, Lipton, Vaseline, Yumoş, Algida, Calve, Carte Dor, Clear, Fruttare, Max, Rinso, Cif, Elidor, ING Bank,Sana,Heinz (Ketçap mayonez sos,Heineken (alkollü içki firması),Heineken (alkollü içki firması),Atasun Optik,DAF Kamyon,Shell,Philips GİBİ HOLLANDA MARKALARINI BİR GÜN BİLE OLSA HERKESİ PROTESTOYA DAVET EDİYORUM... Bizki içimizdeki ermeni ve yahudilerle kardeş gibi yaşıyoruz sadece benim askerde 4 tane ermeni arkdaşım kardeşim vardı berabar güler beraber ağla gerisini hollanda düşünsün.....
uc karıs bır ada saglam bır vurusta sualara gomulur
ESAS SKANDAL NE?MAVİ MARMARA GEMİSİNİ GÖNDERİP HAVA ATAN VE OY TOPLAYIP SONRADA KATİLLERİ AFFEDEN AKP dir. O katilleri ABD. dahi TÜRKİYE-İSRAİL l ANLAŞMASI İMZALANASIYA KADAR ABD'NE SOKMUYORDU.
kardeşim cepheye gidilekse başımızın üstüne
dünya lidermiz şimdi çok kızmıştır
küfür tek millettir
arkadaş nedir bu 1915 sevdası bu avrupa ülkelerinde hemen buna sarılıyolar
asıl aslını soykırımı yapan sız sınız soy kırımı yapan sefsızler ermınıstandakı erminilerdir olmayan bir seyi varmış gibi yansıtmak 1915 de canakkalede ne işiniz vardı bizim vatınımızda ?bizi parcalamak icin her seyi yapıyorsunuz allahımız cumhurbaskanımızve bu vatan evlatlarımız oldukca sizler avucunuzu yalarsınız
hollandalı askerler Avrupanın göbeğinde birleşmiş milletler barış gücü olarak Bosnaya gönderildiği zaman sırp kasabı Slobodan miloseviç ve diğer sırp silahlı çetelerinin müslüman kadınları öldürmeden önce tecavüz ve işkence etmelerine izin vermişlerdi, o zaman biz ne yaptık;?koca bir hiç.. Şimdi bu hükümet derhal sorumlu devlet adamları ve bürokratları gibi onlar bize ne yaptıysa gereğini yaparak karşılık vermelidir...
mehmetçik afrine girdiği için suriye halkı dualar eder şükür ederler günümüznasılsa geşmişlerimizde adalet ve barış vardır inanmayankar ırak süriye libya kandahar olaylarına bakıp kimler hangi olayları yaşatmışlar at gözlüklerini çıkarsınlar geniş bir gözlük le baksınlar
hollanda mallarına ambargo koyalım almayalım
Hangi milletin tarihi temizkide bizi devamli elestiriyorlar.Bunun altinda TÜRK düsmanligi yatiyor Biz serefli tarihimizle gurur duyuyoruz.
Hollandalı siyasiler büyükelçilerinden dolayı çocuk gibi hareket ediyorlar haber diye yayınlamamak lazım
Diğer Haberler
Haiti, cinsel istismar skandalının ardından Oxfam'ın faaliyetlerini askıya aldı

Haiti, cinsel istismar skandalının ardından Oxfam'ın faaliyetlerini askıya aldı

BM: 'Tahran Nükleer Anlaşmaya Uymaya Devam Ediyor'

BM: 'Tahran Nükleer Anlaşmaya Uymaya Devam Ediyor'

AfD'nin Deniz Yücel önergesine ret: Gazeteciye kınama yok

AfD'nin Deniz Yücel önergesine ret: Gazeteciye kınama yok

Rusya BM'deki Suriye'de ateşkes tasarısında değişiklik istiyor

Rusya BM'deki Suriye'de ateşkes tasarısında değişiklik istiyor

TSK: Afrin'e ilerleyen 30-40 araçlık konvoy vuruldu

TSK: Afrin'e ilerleyen 30-40 araçlık konvoy vuruldu

ABD Dışişleri’nden Rusya’ya ‘Doğu Guta’ Eleştirisi

ABD Dışişleri’nden Rusya’ya ‘Doğu Guta’ Eleştirisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.