Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi

Hollanda Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, Hollanda parlamentosunda gündeme gelen 1915 olaylarıyla ilgili oturumda, milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı. Hollanda hükümetinin, 1915 olaylarıyla ilgili 'Ermeni soykırımı' iddiası konusunda itidalli davranılması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirten Kaag, "Hollanda hükümeti, BM tarafından bağlayıcı bir karar ya da Srebrenitsa olayında olduğu gibi uluslararası mahkeme tarafından verilen bir hüküm olduğu zaman soykırımdan bahsedebilir" dedi.

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Kaag, bunun Ermenistan ve Türkiye arasında bir sorun olduğunu dile getirerek "İki ülke birlikte çalışarak uzlaşmak için beraber adım atmalı ve yaşananları ortaya koymalı" ifadesini kullandı.

Hükümet protokolüne işaret eden Kaag, "Soykırımların tanınmasında, uluslararası mahkemelerin hükümleri, BM'nin bilimsel araştırma ve bulgularındaki açık ve net olan sonuçları Hollanda hükümeti için yönlendiricidir. Hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket ediyor" diye konuştu.

Yapılan oylamada ise tasarı kabul edildi.

3'E KARŞI 142 OYLA KABUL



Hıristiyan Birliği (CU) Milletvekili Joel Voordewind tarafından hazırlanan 'Ermeni Soykırımının tanınması' önerisine, Türkiye kökenli milletvekilleri tarafından kurulan DENK partisi dışındaki tüm partiler destek verdi. Öneri, 3'e karşı 142 oyla kabul edildi.