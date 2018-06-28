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Hollanda'dan skandal Türkiye kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Rotterdam kentinde Türklerin seçim gecesi sokaklarda zafer turları atmasından rahatsızlık duyan koalisyon, “kamu düzenini bozabilecek” seçimlerin Rotterdam’da yapılmasına izin verilmemesini öngören bir madde eklendiğini duyurdu.

Hollanda'dan skandal Türkiye kararı

Hollanda’nın Rotterdam kentinde Türklerin seçim gecesi sokaklarda zafer turları atmasından büyük rahatsızlık duyan yeni koalisyon, ortaklık anlaşmasına “kamu düzenini bozabilecek” seçimlerin Rotterdam’da yapılmasına izin verilmemesini öngören bir madde eklendiğini bildirdi. Liberal VVD’nin grup başkanı Vincent Karremans’ın Türkiye seçimleri için Rotterdam’da oy kullanılmamasına rağmen böylesi bir yasak planını gündeme getirmesi, şaşkınlık yarattı. Karremans, çok sayıda Türk’ün 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması başta olmak üzere çeşitli siyasi ve sportif olaylarda sokaklara çıkıp korna çaldığını, sevinç turları attığını ifade edip bunun kentte gerginliğe yol açtığını ileri sürdü.

Gazete Habertürk'ten Ünal Öztürk'ün haberine göre Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, seçim gecesi kentte tur atan sürücülerden 70’inin para cezasına çarptırıldığını ifade etti.


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Hollanda SKANDAL Türkiye karar Zafer turu kamu düzeni Rotterdam

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