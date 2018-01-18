Hollanda 'diaspora vergisi' alan Eritre'nin temsilcisini sınır dışı etti

Son Güncelleme 8 saat önce 18.01.2018 05:38 |8 saat önce

Hollanda, "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan ettiği Eritre'nin ülkedeki en üst diplomatik temsilcisinden ülkeyi terketmesi istedi. Bu kararın, Eritre'nin Hollanda'daki eski vatandaşlarını "diaspora vergisi" ödemeye zorlaması nedeniyle alındığı açıklandı. Hollanda Dışişleri Bakanı Ziylstra alınan kararı, "güçlü bir sinyal" olarak değerlendirdi.

Getty Images Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Ziylstra Hollanda, "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan ettiği Eritre'nin ülkedeki en üst diplomatik temsilcisinden ülkeyi terketmesi istedi. Bu kararın, Eritre'nin Hollanda'daki eski vatandaşlarını "diaspora vergisi" ödemeye zorlaması nedeniyle alındığı açıklandı. Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Ziylstra meclise yazdığı mektupta alınan kararı, "güçlü bir sinyal" olarak değerlendirdi. Hollanda ile ilişkilerini Büksel Büyükelçiliği aracılığıyla yürüten Eritre'nin Lahey'de bir diplomatik temsilciliği bulunuyor. Lahey'deki Eritre ofisinin başında bulunan Tekeste Ghebremedhin'ın Salı günü Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve "derhal ülkeyi terketmesi" istendiği belirtildi. Diplomaside, "istenmeyen kişi" ilanı, oldukça ağır bir yaptırım. Çok önemli durumlar dışında çok fazla uygulanan bir yöntem değil. 'Pişman olduğunu söylemeye zorlandı'Argos adlı radyo programında yayınlanan Eritre temsilcisine ait konuşma kaydı, Hollanda'yı böyle bir adım atmaya zorladı.

Ses kaydında, Eritre'den kaçan bir sığınmacı, diplomat tarafından "diaspora vergisi" ödemeye ve "Eritre'den kaçtığı için pişman olduğunu söylemeye" zorlanıyordu. Aksi halde gerekli resmi belgeleri alamayacağı belirtiliyordu. Ses kaydının yayınlanmasını ardından Eritreli diplomat 28 Aralık'ta Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine Lahey yönetiminin tepkisi iletildi. Ancak tüm uyarılara rağmen Eritre'nin "baskı ve şantaj yoluyla"diaspora vergisi almayı sürdürdüğü belirtildi. Bunun üzerine Eritre temsilcisinin "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. Hollanda: Birçok erkek seks işçisi çocuk istismarı kurbanıHollanda'da aşırı sağcı aday ‘Camileri yakalım' çağrısı için özür dilediStan Laurel'in kayıp filmi Hollanda'da bulunduTemsilcilik kapatılmıyorHollanda Meclisi, Eritre temsilciliğinin kapatılarak diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesini istiyordu. Ancak Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Ziylstra, diplomatik temsilciliğin kapatılması halinde temsil, göç, insan hakları ve konsolosluk işlemleri konsundaki çalışmaların imkansız hale geleceğini belirtti.