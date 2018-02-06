Hollanda Dışişleri Bakanı: ‘Büyükelçimiz Evinde İşsiz Oturuyordu’

Hollanda, Dişişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamayla Ankara Büyükelçisi’ni çekerek Türkiye ile ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti.
Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra konuyla ilgili olarak "Türkiye tarafından bakıldığında Hollanda’nın atacağı bir ilk adıma ihtiyaçları vardı. Ancak bizim konuyla ilgili geçen yılki bakış açımız onlarınkinden tamamen farklıydı. Burada sıkışıp kalıyorsunuz, ya bir taraf ya diğeri… Pazartesi günkü diyaloğumuzun ardından bunun mümkün olmayacağına ve büyükelçimizi çekmeye karar verdik. Zaten kendisi aylardır evde işsiz oturuyordu. Bu kararı aldık ki bu üst düzey diplomat dünyanın başka bir yerinde görev alabilsin." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi fiilen görevde değildi
Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Kees Van Rij, iki ülke ilişkilerinde 2016 yılı Mart ayında yaşanan kriz üzerine son 10 aydır fiilen görevde değildi ve Ankara’ya dönmemişti.
İki ülke arasındaki kriz geçen yıl 16 Nisan’da Türkiye’nin başkanlık sistemine geçiş amaçlı Anayasa değişikliği referandumu nedeniyle ortaya çıkmıştı.
AKP’nin referandumda evet oyu kullanılmasına yönelik Almanya ve Hollanda’daki propaganda faaliyetlerine konunun Türkiye’nin iç siyasi meselesi olduğu gerekçesiyle izin verilmemişti.
Hollanda, Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermezken kara yoluyla ülkeye girmeye çalışan Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’ın aracını durdurmuş ve kendisini sınır dışı etmişti.
Tüm bu olaylar olurken AKP Hollanda Seçim Koordinasyon Merkezi’nden partili Türk vatandaşlarına da Rotterdam’daki konsolosluk binası önünde buluşulması çağrısı yapılmış, burada AKP’liler ile Hollanda polisi arasında arbede yaşanmıştı.
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