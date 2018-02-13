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Hollanda Dışişleri Bakanı "Putin" yalanı nedeniyle istifa etti

13.02.2018 21:48 | Son Güncelleme

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2006’da düzenlediği bir toplantıya katıldığının yalan olduğu ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kaldı.

Hollanda Dışişleri Bakanı "Putin" yalanı nedeniyle istifa etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, 2006 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düzenlediği bir toplantı ile ilgili yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Pazartesi günü konuyla ilgili yalan söylediğini kabul etmesinin ardından acil olarak Salı günü toplanan parlamentonun sorularını yanıtlayan Zijlstra, bakanlık görevinden istifasını sunacağını açıkladı.

Söylediği yalanı “kariyerimde şu ana kadar yaptığım en büyük hata” diye nitelendiren Zijlstra, yalanının ortaya çıkmasından sonra güvenilirliğinin sarsıldığını ve bu nedenle bakanlık görevine devam edemeyeceğini söyledi.

"Büyük Rusya" planı

Hükümette olan Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin (VVD) 2016 yılındaki bir toplantısında konuşan Zijlstra, Putin'in 2006'da kır evinde düzenlediği bir toplantıya katıldığını ve bu toplantıda Putin'in Rusya’nın bazı komşularını da içeren bir "Büyük Rusya” planından bahsettiğini belirtmişti.

2006 yılında Hollanda menşeli enerji ve petrokimya şirketi Shell için çalışan Zijlstra, Shell’in eski İcra Kurulu Başkanı Jeroen van der Veer'in de katılanlar arasında yer aldığı toplantıya "arka tarafta bir asistan olarak” katıldığını ifade etmişti.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada ise Zijlstra, Putin'in 2006 yılında kır evinde bir toplantı düzenlediğini, ancak kendisinin bu toplantıya katılmadığını itiraf etti. Zijlstra ayrıca "Büyük Rusya” planı ile ilgili sözlerinin toplantıya katılan başka biri tarafından kendisine aktarıldığını belirtti.

Salı günü parlamentoda yaptığı konuşmasında Zijlstra, "Hikayeyi, kaynağımı açık etmeden inandırıcı bir şekilde anlatmayı istemem açıkça yanlış bir karardı. Yapmamam gerekirdi. Özür dilerim” dedi.

AFP,Reuters/DÇÜ,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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