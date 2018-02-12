Hollanda Dışişleri Bakanı'nın 'Putin'le görüştüm' yalanı

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, 2016 yılında yaptığı "Moskova dışındaki bir kır evinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü" açıklamasının doğru olmadığını açıkladı.

Zijlstra, bunun için üzgün olduğunu belirterek, "Aptalca davrandım. Bunun için üzgünüm" dedi. Başbakan Mark Rutte ise, Dışişleri Bakanı'nın yalan söyleyerek akıllıca davranmadığını belirterek, buna rağmen görevine devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Rutte'nin de mensubu olduğu Liberal Sağ Parti'nin (VVD) genel başkanlığını yürüten Ziylstra, 2016 yılındaki kongrede yaptığı konuşmada, Putin ile görüştüğünü söylemişti.

Hollandalı siyasetçi, daha önce çalıştığı Shell firmasının eski CEO'su Jeroen van der Veer ile birlikte Moskova dışındaki bir kır evinde Putin ile bir araya geldiğini öne sürmüştü.

Zijlstra bu görüşme sırasında Putin'in "Büyük Rusya" hakkındaki sözlerini bizzat duyduğunu, Rusya Devlet Başkanı'nın Beyaz Rusya, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan'ı da kapsayan büyük bir devlet hedeflediğini savunmuştu.