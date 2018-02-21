Hollanda, FETÖ'cülerin büyük çoğunluğuna peş peşe oturma izni verdi

FETÖ'ye bağlı olduğu belirtilen bu kişilerin yüzde 73'üne Hollanda makamlarınca oturma izni verildi. Resmi raporlara göre, darbe girişiminden sonra, her ay onlarca Türk vatandaşı Hollanda'ya sığınma başvurusunda bulundu.

Hollanda hükümeti, 2017 yılında 509 Türkiye kökenlinin, sığınma izni için başvuru yaptığını açıkladı. Türk vatandaşlarından sonra en çok oturma izni verilenler ise, Suriyeliler ve Eritreliler oldu. Hollanda Suriyelilerin yüzde 70'inin, Eritrelilerin de yüzde 65'inin talebine olumlu yanıt verdi. Hollanda Avukatlar ve Sığınma Avukatları Derneği (VAjN) Başkanı Wil Eikelboom, geçen ekim ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıdığını açıklamıştı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ise, Türkiye kökenli sığınma başvurularını doğrulayarak, başvuru sahiplerinin nitelikleri ve sayıları konusunda açıklama yapmamıştı.