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Hollanda, FETÖ'cülerin büyük çoğunluğuna peş peşe oturma izni verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 13:32 | Son Güncelleme

Hollanda'nın, Türkiye'den kaçarak sığınma talebinde bulunan FETÖ'cülerin büyük bölümüne oturma izni verdiği belirtildi. BBC Türkçe'nin Hollanda Televizyonu'na (NOS) dayandırdığı habere göre, oturma izni verilenler 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler.

Hollanda, FETÖ'cülerin büyük çoğunluğuna peş peşe oturma izni verdi

FETÖ'ye bağlı olduğu belirtilen bu kişilerin yüzde 73'üne Hollanda makamlarınca oturma izni verildi. Resmi raporlara göre, darbe girişiminden sonra, her ay onlarca Türk vatandaşı Hollanda'ya sığınma başvurusunda bulundu.

Hollanda hükümeti, 2017 yılında 509 Türkiye kökenlinin, sığınma izni için başvuru yaptığını açıkladı. Türk vatandaşlarından sonra en çok oturma izni verilenler ise, Suriyeliler ve Eritreliler oldu. Hollanda Suriyelilerin yüzde 70'inin, Eritrelilerin de yüzde 65'inin talebine olumlu yanıt verdi. Hollanda Avukatlar ve Sığınma Avukatları Derneği (VAjN) Başkanı Wil Eikelboom, geçen ekim ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıdığını açıklamıştı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ise, Türkiye kökenli sığınma başvurularını doğrulayarak, başvuru sahiplerinin nitelikleri ve sayıları konusunda açıklama yapmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
VERİRLER KARDEŞİM,MAALESEF VERİRLER.SEN FETÖCÜLERİN DE HERKESİN DE GERÇEKTEN BAĞIMSIZ BİR YARGI ORGANINCA ADİL OLARAK YARGILANACAKLARININ GARANTİSİNİ VERMEZSEN, DÜNYAYA 3.SINIF ALATURKA DEMOKRASİ MESAJLARI VERİRSEN,CUMHURBAŞKANIN ÇIKAR SANKİ YARGININ DA BAŞI KENDİSİ İMİŞ GİBİ "BEN İKTİDARDA İKEN VERMEM,İÇERDEN ÇIKARMAM" DERSE ONLAR FETÖCÜLERİ NE İADE EDER NE DE OTURMA İZNİ VERMEMEZLİK EDER. KABADAYILIKLA DEVLET YÖNETİLMEZ. DEVLET YÖNETMENİN VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN BELLİ KURALLARI VE NEZAKETİ VARDIR. BUNLARA UYMADIĞIMIZ MÜDDETÇE SÜREKLİ BU ŞEKİLDE HÜSRANA UĞRAMAYA MAHKUMUZ MAALESEF...
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