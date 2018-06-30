Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

Hollandalı lider, Türkiye'nin izlediği politikalara yönelik daha sert tepki verilmesi gerektiğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyelik müzakerelerini durdurmasını istedi. "TÜRKİYE'Yİ SAVUNMAK İÇİN KENDİMİZİ SORUMLU HİSSETMİYORUZ" Hristiyan Birliği lideri Segers, ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf'a verdiği demeçte, "Türkiye'yi savunmak için kendilerini sorumlu hissetmediklerini" söyledi. Suriye'deki çatışmaların başladığı dönemde, NATO müttefiki Türkiye'yi desteklemek için Hollanda'nın Patriot füzeleri gönderildiğini anımsatan Segers'e göre, artık bölgede durum değişti. "AFRİN HAREKATI İLE TÜRKİYE SINIRI AŞTI" Türkiye'nin bölgesinde saldırgan taraf haline geldiğini ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Afrin harekatı ile "sınırı aştığını" savunan Segers, bu tutumu kınadığını da belirtti. Hollandalı lider, Türkiye'ye yönelik, farklı ülkelerden olası bir saldırı durumunda, NATO'nun 5. maddesi uyarınca yeniden bir yardım talebi gelirse, buna olumsuz yanıt verilmesini istedi. Segers, "Eğer gelecekte Türkiye, yeni bir görev kuvveti gönderilmesini isterse, buna 'hayır' demeliyiz" dedi ve NATO'da Türkiye'ye yönelik "de facto B" adını verdiği faklı bir ortaklık sürdürülmesini savundu.

NATO anlaşmasının 5. maddesine göre, herhangi bir üye ülkeye dışarıdan gelen saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılıyor. TÜRKİYE KÖKENLİ SEÇMENLERE DE 'KUTLAMA2 TEPKİSİ Rusya ile sınırı olan Türkiye ve Baltık cumhuriyetlerinin NATO içinde daha fazla destek gördüğüne işaret eden CU lideri, uzun süreli savunma anlaşmaları nedeniyle Ankara'nın ittifak dışında bırakılamayacağını vurguladı. "AB MÜZAKERELERİNE SON VERİLSİN" Hollandalı lider, Türkiye - AB üyelik müzakerelerine de son verilmesi çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına daha sert tepki verilmesini de isteyen Segers, 24 Haziran seçimlerinden sonra Hollanda hükümetinin Ankara'yı kutlamasını da eleştirdi. CU liderine göre bu seçimle, "ülkede özgürlüğün kaybedilmesi bir adım daha yaklaştı." Hollandalı lider, ülkesindeki Türkiye kökenli seçmenlerin Pazar gecesi yaptığı kutlamalara da tepki gösterdi. İkinci veya üçüncü kuşak Türkiye kökenlilerin, ülkelerinin neresi olduğuna karar vermeleri gerektiğini savunan Segers'e göre, seçmenler, Hollanda'daki hukuk kuralları yerine Türkiye'deki baskıcı uygulamaları tercih etti.