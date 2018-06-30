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Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

30.06.2018 17:20 | Son Güncelleme

Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Hristiyan Birliği'nin (CU) lideri Gert - Jan Segers, NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik olası bir saldırıda durumunda, ülkesinin Ankara'ya destek vermemesini istedi. Türkiye'nin bölgesinde saldırgan taraf haline geldiğini ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Afrin harekatı ile "sınırı aştığını" savunan Segers, bu tutumu kınadığını da belirtti.

Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

Hollandalı lider, Türkiye'nin izlediği politikalara yönelik daha sert tepki verilmesi gerektiğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyelik müzakerelerini durdurmasını istedi.

"TÜRKİYE'Yİ SAVUNMAK İÇİN KENDİMİZİ SORUMLU HİSSETMİYORUZ"

Hristiyan Birliği lideri Segers, ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf'a verdiği demeçte, "Türkiye'yi savunmak için kendilerini sorumlu hissetmediklerini" söyledi.

Suriye'deki çatışmaların başladığı dönemde, NATO müttefiki Türkiye'yi desteklemek için Hollanda'nın Patriot füzeleri gönderildiğini anımsatan Segers'e göre, artık bölgede durum değişti.

"AFRİN HAREKATI İLE TÜRKİYE SINIRI AŞTI"

Türkiye'nin bölgesinde saldırgan taraf haline geldiğini ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Afrin harekatı ile "sınırı aştığını" savunan Segers, bu tutumu kınadığını da belirtti.

Hollandalı lider, Türkiye'ye yönelik, farklı ülkelerden olası bir saldırı durumunda, NATO'nun 5. maddesi uyarınca yeniden bir yardım talebi gelirse, buna olumsuz yanıt verilmesini istedi.

Segers, "Eğer gelecekte Türkiye, yeni bir görev kuvveti gönderilmesini isterse, buna 'hayır' demeliyiz" dedi ve NATO'da Türkiye'ye yönelik "de facto B" adını verdiği faklı bir ortaklık sürdürülmesini savundu.

NATO anlaşmasının 5. maddesine göre, herhangi bir üye ülkeye dışarıdan gelen saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılıyor.

TÜRKİYE KÖKENLİ SEÇMENLERE DE 'KUTLAMA2 TEPKİSİ

Rusya ile sınırı olan Türkiye ve Baltık cumhuriyetlerinin NATO içinde daha fazla destek gördüğüne işaret eden CU lideri, uzun süreli savunma anlaşmaları nedeniyle Ankara'nın ittifak dışında bırakılamayacağını vurguladı.

"AB MÜZAKERELERİNE SON VERİLSİN"

Hollandalı lider, Türkiye - AB üyelik müzakerelerine de son verilmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına daha sert tepki verilmesini de isteyen Segers, 24 Haziran seçimlerinden sonra Hollanda hükümetinin Ankara'yı kutlamasını da eleştirdi. CU liderine göre bu seçimle, "ülkede özgürlüğün kaybedilmesi bir adım daha yaklaştı."

Hollandalı lider, ülkesindeki Türkiye kökenli seçmenlerin Pazar gecesi yaptığı kutlamalara da tepki gösterdi.

İkinci veya üçüncü kuşak Türkiye kökenlilerin, ülkelerinin neresi olduğuna karar vermeleri gerektiğini savunan Segers'e göre, seçmenler, Hollanda'daki hukuk kuralları yerine Türkiye'deki baskıcı uygulamaları tercih etti.

Hollandalı lidere göre, bu yaşananlar uyum politikalarının işlemediğinin de bir göstergesi.

Gert - Jan Segers, Hollanda hükümetinin, "AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının iptal edilmesi korkusu" nedeniyle Türkiye'ye karşı yeterince tepki vermekten kaçındığını da dile getirdi.

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"5. MADDE İLE İLGİLİ SÖZLERİ BİRAZ DUYGUSALLIKLA SÖYLEMİŞ"

Hollanda'daki hükümet ortağı Hırisiyan Birliği (CU) lideri Gert - Jan Segers'in Türkiye ile ilgili açıklamaları, Lahey'de geniş yankı uyandırdı.

Hollanda meclisindeki siyasi partilerin neredeyse tamamı, Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde giderek daha totaliter bir rejime kaydığı yönündeki eleştirisine katılıyor.

Ancak Segers'in Türkiye'nin NATO içinde farklı bir statüye sahip olması ve "ittifakın 5. maddesinin Türkiye lehine işletilmemesi" önerisi destek bulmadı.

Hükümet ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) senatörü ve eski general Frank van Kappen'e göre bu "tehlikeli" bir öneri. Çünkü, 5. madde, ittifakın temelini oluşturuyor.

VVD milletvekili ve meclis dışişleri komisyonu üyesi Han ten Broeke, Segers'in kaygılarını anladığını ve paylaştığını belirterek, "Ancak 5. madde ile ilgili sözleri biraz duygusallıkla söylenmiş" diyor.

İktidar partisi milletvekiline göre, 5. madde ile ilgili tartışma ittifakın çözülmesine neden olur. Türkiye'nin NATO üyeliğinden çıkarılması ya da B tipi üyelik seçeceği de şu anda mümkün görünmüyor.

Ten Broeke, bunun Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki operasyonları, Rusya ve Çin'le yakınlaşması gibi rahatsızlık veren konular nedeniyle ittifak içinde sert bir dille uyarılmasını savunuyor.

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