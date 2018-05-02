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Hollanda hükümetinden seks işçileri için önemli karar

02.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

Hollanda hükümeti, seks işçiliğini bırakmak isteyenlere yardım etmek amacıyla 3 milyon euro daha ek bütçe ayırdı. Bu para başkaları tarafından zorla seks işçiliğine zorlanan ve yardım kuruluşlarına ulaşmakta sıkıntı çeken kişiler için kullanılacak. Böylece seks işçiliğinden kurtulmak isteyenler için ayrılan toplam fon miktarı 14,5 milyon euroya yükseldi.

Hollanda hükümetinden seks işçileri için önemli karar

Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Mark Herbers, seks işçiliğini bırakmak isteyenlere yardım amacıyla geçen yıl hazırlanan planın, 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Belediyeler ve yarım kuruluşları, 1 Temmuz'a kadar uzatma için başvuruda bulunabilecek.

Seks işçiliğini bırakmak isteyenlere yönelik yardım planı gelecek yılın başlarında sona erecek. Ancak hükümet, gerek duyulması halinde yardım programının artarak sürdürüleceğini açıkladı. Koalisyonu oluşturan partiler de, seks işçiliğini bırakmak isteyen kişilere yönelik yardımın kalıcı hale getirilmesini istiyor.

SAVCILIK 'KAYGILIYIZ' DEMİŞTİ

Hollanda'da özellikle ergenlik çağındaki gençler arasında paralı seks yapanların sayısındaki artış hükümeti kaygılandırıyor. Savcılık da, bir süre önce yaptığı açıklamada, ergenlik çağındaki seks işçileri konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Utrecht kentinde geçen yıl, reşit olmayan gençlerle cinsel ilişki nedeniyle 20 civarında dava açıldı. Savcılığa göre, para karşılığı cinsel ilişkiye girenler arasında 13 yaşındaki çocuklar da bulunuyor. Hollanda yasalarına göre, 18 yaşından küçük bireylerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmek suç. Kişinin rızası olsa bile, mahkeme en ağır yaptırımı uyguluyor. Çünkü yasalar, bir çocuğun hiçbir zaman gönüllü olarak paralı seks istemeyeceğini varsayıyor.

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