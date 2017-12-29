Hollanda Kuzey Denizi’nde rüzgar çiftliği adası yapacak

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Aralık (DHA) – Hollanda Kuzey Denizi'nin Dogger Bank bölgesinde inşa edeceği dev bir rüzgar çiftliği adasıyla çok gelişmiş bir elektrik santral merkezi kurmayı amaçlıyor.

The Guardian gazetesinde yer alan haberde yeni inşa edilecek rüzgar çiftliğinin mevcut rüzgar çiftliklerinden kat kat daha büyük olacağı belirtiliyor.

Kuzey Denizi'ne inşa edilecek yapay bir ada üzerinde üretilecek elektrik uzun mesafe kablolarla İngiltere ve Hollanda'ya, muhtemelen ileri tarihlerde de Belçika, Almanya ve Danimarka'ya transfer edilebilecek.

İnşa edilecek ada için East Yorkshire kıyısından 125 km açıkta bulunan Dogger Bank bölgesinin rüzgar potansiyeli yüksek ve yeterli sığlıkta olduğu belirtiliyor.

Hollanda ulusal elektrik şebekesi şirketi TenneT projenin en büyük destekleyicisi ve hazırladığı bir çalışmada bu yeni rüzgar çiftliğinin geleneksel rüzgar çiftlikleri ve uluslararası elektrik kablolarına nazaran milyarlarca euro tasarruf sağlayabileceğini aktarıyor.

Tüm gerekli ekipmanları barındıracak bir rüzgar çiftliği için adanın 5 ila 6 kilometre büyüklüğünde olması gerekiyor.