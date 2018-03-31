Hollanda Kuzey Denizi'nde üç yeni rüzgar çiftliği kuruyor

Hollanda, rüzgar çiftliklerini sürdürülebilir enerjiye geçiş için bir köprü olarak görüyor. Ülkedeki enerji ihtiyacının yüzde 80'i içten yanmalı motorlar tarafından karşılanıyor.

Rüzgar enerjisi parklarının yapımına talip olan şirketler, 2021 yılından itibaren başvuruda bulunabilecek.

Yeni kurulacak rüzgar çiftlikleri için yaklaşık 20 milyar euroluk yatırım yapılacak. Bu proje ile 2024 -2030 yılları arasında 10 bin kişiye iş olanağı yaratılacak.

Hükümet, koalisyon protokolünde yer alan yeni rüzgar çiftlikleri için Schiermonnikoog, Petten ve IJmuiden açıklarında üç alan belirledi. Parkların inşasına 2024 yılında başlanacak.

Bu bağımlılığı azaltmak için hükümet, 2030'dan sonra da yeni rüzgar çiftliklerinin kurulmasını planlıyor.

Avrupa rüzgar enerjisi piyasasının yüzde 25'i Hollanda'nın elinde

Bu amaçla aralarında balıkçılar, sahil kentlerinin sakinlerinin de bulunduğu çeşitli kesimlerle görüşmeler yapılarak, yeni alanlar belirlenmeye çalışılıyor.

Hollanda, Avrupa rüzgar enerjisi pazarının yüzde 25'ini elinde bulunduruyor. Yeni yatırımlarla birlikte bu pay daha da artacak.

Hükümet, ABD ve Asya'ya enerji ihracatı şansını da değerlendirmek için çalışmalar yapıyor.

Norveç ve İsveç kökenli enerji firmaları da, Hollanda açıklarında rüzgar çiftlikleri kurmak için hazırlık yapıyor.