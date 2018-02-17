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Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

17.02.2018 21:26 | Son Güncelleme

Hollanda’nın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak kabul edecek yasa tasarılarının parlamentoda tartışılması kararı sonrası, Hollanda’nın Ankara maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı

Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

Hollanda’nın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak kabul edecek yasa tasarılarının parlamentoda tartışılması kararı sonrası, Hollanda’nın Ankara maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Hollanda hükümet koalisyonundaki 4 parti de, muhafazakar Hristiyan Birlik Partisi’nin 1915 olayları konusundaki 2 tasarısına destek vereceklerini ifade etti. Tasarılar önümüzdeki haftalarda parlamentoda görüşülecek. Tasarılardan ilki, 1915 olaylarının ‘soykırım’ olarak tanınmasını isterken diğeri de 24 Nisan gününün soykırım anma günü olarak tanınmasını öngörüyor.

Tasarılar, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin daha da gerilmesine yol açabilir.

Başkanlık sisteminin kabul edildiği referandum öncesi, Hollanda, Türk bakanların kampanya için Hollanda’ya girişlerine izin vermemesi sonrasında iki ülkenin ilişkileri halen gergin.

Açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, ‘1915 olaylarının siyasallıştırılması kabul edilemez. Bu konudaki görüş ve beklentilerimiz, Hollanda maslahatgüzarına aktarılmıştır.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, referandum sürecinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Hollanda’nın büyükelçisini geri çağırmasıyla birlikte 5 Şubat itibariyle maslahatgüzar seviyesine indirilmişti.

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