Hollanda maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınmasına ilişkin Hollanda parlamentosunun gündemine getirilen öneri üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate'nin Dışişleri Bakanlığı'na davet edildiğini duyurdu.

Söz konusu öneri, perşembe günü Hollanda parlamentosunun alt kanadında (Tweede Kamer) gündeme getirilmiş ayrıca Parlamento'nun bir bakan ya da devlet müsteşarını 24 Nisan tarihinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak anma törenlerine göndermeye hazırlandığı basına yansımıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye ve Türk milletinin hassasiyetle yaklaştığı 1915 olayları konusunu, tarihi ve hukuki bağlamından kopararak, siyasileştirmeye yönelik girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir" dedi. Aksoy, "Bu çerçevede, Hollandalı siyasetçileri Türkiye'ye yönelik ön yargılı tutumlarını gözden geçirmeye ve tarihi siyasallaştırmamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hollanda şubat ayı başında Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini açıklamıştı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'ya da Türkiye’den yeni bir büyükelçinin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

DW / EC, BD

© Deutsche Welle Türkçe