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Hollanda maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

23.02.2018 13:01 | Son Güncelleme

Hollanda meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasının ardından, Hollanda maslahatgüzarı Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Hollanda maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

AB Bakanı Ömer Çelik, kararın "yok hükmünde" olduğunu söyledi.Hollanda parlamentosunun alt kanadının 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan önergeyi kabul etmesinin ardından, Hollanda maslahatgüzarı Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Cuma günü konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda meclisinin kararına ilişkin "Bu parlamentonun aldığı kararı kınıyoruz, bizim için yok hükmündedir" dedi. "Tarih üzerinden polemik yapmak suretiyle ortaya çıkan bu parlamento kararlarının iyi diyaloğa ve doğru çözümlere hiçbir şekilde hizmet etmeyeceğini" belirten Çelik, "bir kere daha görüldüğü gibi bir parlamentonun hiçbir şekilde konuya vakıf olmadan böyle bir karar aldığını" söyledi.

Söz konusu kararın Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine katkı sağlamayacağının altını çizen Bakan, "Aynı şekilde bu karar sonucunda ortaya çıkan şey, bu meselenin çözümüne ve konuşulmasına, iyi bir diyalog ortamı oluşmasına da imkan sağlamayacaktır" şeklinde konuştu.

"Ermenistan daha da izole ediliyor"

Ermeni diasporasının tutumu ve yabancı parlamentoların aldığı bu yöndeki kararların "Ermenistan'ın daha da izole olmasına, doğru bir diyalog ortamının ortaya çıkmamasına yol açtığını" vurgulayan Çelik, "Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur" ifadelerini kullandı.

Çelik sözlerini "Tabii ki Hollanda hükümetinin, parlamentonun aldığı bu karara karşı bir bilgi notunu göndermesini not ediyoruz. Bu önemlidir ama her halükarda bu parlamentonun aldığı kararı kınıyoruz, bizim için yok hükmündedir" diyerek sürdürdü.

Türk Dışişleri Bakanlığı perşembe günü yayınladığı açıklamasında, "Avrupa'nın ortasında Srebrenitsa'da acısı hâlâ dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiçbir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur" denilmişti.

İlişkiler yaklaşık bir yıldır gergin

Hollanda'da tüm büyük partilerin desteğini alan önerge, perşembe günü 3'e karşı 142 oyla parlamentonun alt kanadından geçmişti. Söz konusu önerge, Hollanda parlamentosunun "Ermeni soykırımından bahsederken hiçbir belirsizliğe yer bırakmamasını" teklif ediyordu. Hollanda hükümetiyse karara mesafe almıştı. Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, hükümetin "Ermeni soykırımı sorununu" tartışmaya devam edeceğini ve bu konudaki "itidalli tutumunu sürdüreceğini" belirtmişti.

Türkiye-Hollanda ilişkileri, 2017 Mart'ında Hollanda'da yapılan genel seçimler öncesinde Hollanda'da 16 Nisan anayasa referandumu mitinglerine katılmak isteyen Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya izin verilmemesi nedeniyle gerilmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Şubat ayı başında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadığını ve Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini duyurmuştu. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin 2017 Mart'ından bu yana Türkiye'de bulunmadığını hatırlatan bakanlık, Türkiye'den yeni bir büyükelçinin de kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

dpa,DW/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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