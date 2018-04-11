Hollanda Meclisi'nden 'Erdoğan Yasası'na onay

Hollanda Meclisi, "dost ülke liderlerine hakareti suç sayan" yasanın yürürlükten kaldırılmasını, oy çokluğuyla kabul etti. Düzenlemeye, Hollanda Kralı'na hakareti suç sayan yasanın kaldırılması da eklendi.
Yasanın iptali önerisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl önce Alman komedyen Jan Böhmermann'a hakkında açtığı hakaret davası sonrasında gündeme gelmişti.
Bu nedenle, "Erdoğan Yasası" olarak adlandırılan düzenleme, iktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) tarafından Meclis'e sunuldu.
VVD Milletvekili Joost Taverne, yasanın yürürlükten kaldırılması önerisinin gerekçesini, "Yurtdışındaki liderler, uzun kollarıyla bizim mahkemelerimizi kullanarak, temel Batı değerlerimizi baltalayamazlar" diye açıkladı.
Hollanda Meclisi'nde Salı günü ele alınan öneri kabul edilirken, Türkiye kökenli politikacıların kurduğu DENK aleyhte oy kullandı.
Kral artık memur statüsünde
Hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi'nin (D66), düşünce özgürlüğünü engellediği gerekçesiyle gündeme getirdiği öneri, küçük bir değişiklikle kabul edildi.
Değişiklik önergesi ile Hollanda Kralı, normal vatandaş yerine, memur statüsüne alındı.
Düzenleme, krala hakaretin de normal yurttaşlar gibi 3 aylık hapis yerine, kamu personeline hakaret edenlere verilen 4 ay hapisle cezalandırılması şeklinde değiştirildi.
Yürürlükten kaldırılması kabul edilen eski düzenleme ise krala hakaret edenlere 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyordu.
Hükümet ortakları Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hıristiyan Birliği (CU) ile koyu Protestan Toplumcu Reform Partisi (SGP) bu düzenlemeye karşı çıktı.
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