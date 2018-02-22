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Hollanda Parlamentosu, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı

22.02.2018 21:08 | Son Güncelleme

Hollanda Parlamentosu, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı

Hollanda Parlamentosu, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı

Hollanda Parlamentosu, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kasiniyorsunuz .beni yollayın oraya kendimi patlatiyim 50 60 tane ölse kâr kardir.
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