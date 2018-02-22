Hollanda Parlamentosu 1915 Olaylarını Soykırım Olarak Tanıdı

Hollanda parlamentosu, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan bir önergeyi onayladı. Ancak hükümet, bunun Hollanda’nın resmi politikası olmayacağı açıklamasında bulundu.
Önerge, parlamentoda yapılan oylamada üçe karşı 150 oyla kabul edildi. Bu gelişme, zaten gergin durumdaki iki ülke ilişkilerinin daha da gerilmesine neden olma riskini taşıyor.
Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag parlamentodaki oylamadan önce Hollanda televizyonunda yaptığı açıklamada “Hükümet parlamentonun kararını takip etmeyecek” dedi.
“Geçmişteki olaylar için soykırım ifadesi kullanmada azami dikkat gösterilmesi” çağrısında bulunan Kaag, “Bu kabine, şu anda daha iyi durumda olan Türkiye’yle ilişkiler konusunda çok dikkatli olmak istiyor” diye konuştu. Kaag, siyasi açıdan hassasiyet taşıyan bu konuda “itidalli davranmaya devam edeceklerini” belirtti.
İki NATO üyesi arasındaki ilişkiler, geçen yıl Hollanda’nın, Türkiye’deki anayasa referandumu öncesinde ülkedeki Türk azınlığa yönelik miting düzenlemek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya miting izni vermemesi ve bakanı sınır dışı etmesinden sonra bozulmuştu.
Türkiye geçen Cumartesi Hollanda’nın Ankara’daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, parlamentodaki oylamadan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.
Hollanda 5 Şubat’ta Ankara’daki büyükelçisini resmen geri çektiğini açıklamıştı.
Hollanda parlamentosundan geçen ikinci önerge de, hükümeti 24 Nisan’da Erivan’da yapılacak anma törenine üst düzey bir temsilci göndermeye çağırıyor.
Kaag, anma töreninde Hollanda hükümetinin en iyi nasıl temsil edileceği konusunu değerlendireceklerini söyledi.
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